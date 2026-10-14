Шакира с нов рекорд: Певицата завърши резиденцията си в Мадрид с общо 700 000 души за 13-те концерта в испанската столица

Шакира приключи концертната си резиденция в Мадрид с последно шоу пред повече от 55 000 зрители. Така серията от 13 концерта в испанската столица събра над 700 000 души и се превърна в един от най-мащабните етапи от световното турне Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.
Финалният концерт се състоя на 12 октомври в специално изграденото за поредицата пространство Macondo Park. На сцената към колумбийската певица се присъединиха Малума, Bizarrap, Бееле и Дани Мартин. Лаура Паузини се появи като изненадващ гост.
От осем планирани концерта до 13 вечери
Първоначално в Мадрид са били предвидени осем концерта. Заради големия интерес организаторите са добавили още пет дати, с което общият брой на представленията достига 13. Всяка вечер залата е можела да посрещне около 55 000 зрители.
Резиденцията е била последната европейска спирка от турнето на Шакира. В края на финалното шоу певицата се е обърнала към публиката с думите: „Истината е, че не искам да си тръгвам.“ Изказването е прозвучало в момент, когато тя приключваше серията от концерти, продължила няколко седмици.
Гости от латиноамериканската и испанската сцена
Финалът събра артисти, свързани с различни етапи от музикалната кариера на Шакира. Малума и Bizarrap бяха сред основните гости, а участието на Лаура Паузини добави италианско присъствие към програмата. Бееле и Дани Мартин представиха испанската и латиноамериканската музикална сцена.
С 13-те концерта в Мадрид Шакира завърши европейската част от турнето си пред публика, надхвърлила 700 000 души. Последната вечер събра 55 000 зрители и постави край на резиденцията, разширена от осем на 13 дати заради търсенето на билети.
Източници: vesti.bg, telecinco.es, as.com
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 койдазнай
Коментиран от #2
07:33 14.10.2026
2 Гост
До коментар #1 от "койдазнай":Добре, че са били 700 000 души да и помогнат за завършването. Иначе сигурно щеше да остане недовършена :)
07:49 14.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сивриев
08:13 14.10.2026
7 Тц, тц, тц!
08:39 14.10.2026
8 ристю
08:46 14.10.2026
9 УНИКАЛНА И НАТУРСЛНА
08:50 14.10.2026
10 Изтрит
08:58 14.10.2026