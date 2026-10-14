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Шакира с нов рекорд: Певицата завърши резиденцията си в Мадрид с общо 700 000 души за 13-те концерта в испанската столица
  Тема: Известни личности

Шакира с нов рекорд: Певицата завърши резиденцията си в Мадрид с общо 700 000 души за 13-те концерта в испанската столица

14 Октомври, 2026 07:21 781 10

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  • малума-
  • bizarrap

Финалното шоу събра над 55 000 зрители и гости като Малума, Bizarrap и Лаура Паузини

Шакира с нов рекорд: Певицата завърши резиденцията си в Мадрид с общо 700 000 души за 13-те концерта в испанската столица - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Шакира приключи концертната си резиденция в Мадрид с последно шоу пред повече от 55 000 зрители. Така серията от 13 концерта в испанската столица събра над 700 000 души и се превърна в един от най-мащабните етапи от световното турне Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Финалният концерт се състоя на 12 октомври в специално изграденото за поредицата пространство Macondo Park. На сцената към колумбийската певица се присъединиха Малума, Bizarrap, Бееле и Дани Мартин. Лаура Паузини се появи като изненадващ гост.


От осем планирани концерта до 13 вечери

Първоначално в Мадрид са били предвидени осем концерта. Заради големия интерес организаторите са добавили още пет дати, с което общият брой на представленията достига 13. Всяка вечер залата е можела да посрещне около 55 000 зрители.

Резиденцията е била последната европейска спирка от турнето на Шакира. В края на финалното шоу певицата се е обърнала към публиката с думите: „Истината е, че не искам да си тръгвам.“ Изказването е прозвучало в момент, когато тя приключваше серията от концерти, продължила няколко седмици.

Гости от латиноамериканската и испанската сцена

Финалът събра артисти, свързани с различни етапи от музикалната кариера на Шакира. Малума и Bizarrap бяха сред основните гости, а участието на Лаура Паузини добави италианско присъствие към програмата. Бееле и Дани Мартин представиха испанската и латиноамериканската музикална сцена.

С 13-те концерта в Мадрид Шакира завърши европейската част от турнето си пред публика, надхвърлила 700 000 души. Последната вечер събра 55 000 зрители и постави край на резиденцията, разширена от осем на 13 дати заради търсенето на билети.

Източници: vesti.bg, telecinco.es, as.com


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 койдазнай

    10 0 Отговор
    Резиденция (къща) (от старофренското resider, на латински: residere – обитавам) – мястото, където официално пребивава лице, олицетворяващо най-често държавна (държавен глава, ръководител на правителство и пр.) и по-рядко регионална власт.

    Коментиран от #2

    07:33 14.10.2026

  • 2 Гост

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    Добре, че са били 700 000 души да и помогнат за завършването. Иначе сигурно щеше да остане недовършена :)

    07:49 14.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сивриев

    4 0 Отговор
    Марш обратно в основното училище!

    08:13 14.10.2026

  • 7 Тц, тц, тц!

    3 0 Отговор
    Функционална неграмотност и нейното практическо приложение! ☹️

    08:39 14.10.2026

  • 8 ристю

    2 0 Отговор
    Шакира приключи концертната си сесия в Мадрид. РЕЗИДЕНЦИЯТА е сграда за живеене.

    08:46 14.10.2026

  • 9 УНИКАЛНА И НАТУРСЛНА

    1 0 Отговор
    БЕЗ СИЛИКОН И ПЪЛНЕЖИ.....НОМБЪР УАН...

    08:50 14.10.2026

  • 10 Изтрит

    0 0 Отговор
    С какво наруших правилата на форума като отбелязах че т. Нар. Автор не само ме е писал това очебийно ИИ творение, но дори не го е чел? Да пише, чете, редактиране може, но да трие коментари може?

    08:58 14.10.2026