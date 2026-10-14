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72-годишният супермодел Кристи Бринкли изуми с визия в Кан (СНИМКИ)
  Тема: Известни личности

72-годишният супермодел Кристи Бринкли изуми с визия в Кан (СНИМКИ)

14 Октомври, 2026 09:40 1 350 7

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Супермоделът остави отпечатъци от ръцете си на церемония по време на MIPCOM. Предстои и документална поредица за живота ѝ

72-годишният супермодел Кристи Бринкли изуми с визия в Кан (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сребриста рокля, покрита с блестящи елементи, и късо черно кожено яке избра Кристи Бринкли за появата си в Кан. На 72 години супермоделът присъства на церемония по време на международния телевизионен пазар MIPCOM 2026, където остави отпечатъците от ръцете си.


Събитието се състоя на 12 октомври в Двореца на фестивалите и конгресите. Направеният отпечатък ще бъде добавен към канската Алея на звездите – място, на което са запечатани ръцете и подписите на известни актьори и режисьори.

От модния подиум към документалния екран

Посещението на Бринкли в Кан беше свързано и с представянето на нов документален проект. FOX Nation подготвя поредицата „Uptown Girl: The Christie Brinkley Story“, чиято премиера е планирана за 2027 г. Проектът ще бъде в три епизода с продължителност по един час, но точна дата за излизането му все още не е посочена.

Поредицата ще проследи повече от пет десетилетия от живота на Бринкли пред публика. В нея ще бъдат включени лични архиви, документални кадри и моменти от кариерата ѝ, майчинството, брака ѝ с Били Джоел и преживяванията, които са променили живота ѝ. Продуцент е Lionsgate Alternative Television, режисьор е Лариса Билс, а международното разпространение е поверено на FOX Entertainment Global.

„Кристи Бринкли е американска икона, чиято кариера и живот пленяват поколения“, заяви Лорън Питърсън, президент на FOX Nation.

Завръщане пред камерите

Появата в Кан идва малко след завръщането на Бринкли на модния подиум. През септември тя участва в ревю по време на Седмицата на модата в Ню Йорк – първата ѝ поява на подиума от почти десет години.

В Кан Бринкли съчета визията от блестящата рокля с черното кожено яке и позира пред фотографите преди церемонията. След отпечатъците ѝ мястото ѝ в местната Алея на звездите ще бъде свързано не само с модната ѝ кариера, но и с предстоящия разказ за живота ѝ на екрана.

Източник: aol.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    4 1 Отговор
    силикон, ботокс, но вратът и ръцете издават възрастта

    Коментиран от #4

    09:43 14.10.2026

  • 2 Позитивен

    3 0 Отговор
    Добре си изглежда жената. Песента "Uptown Girl" е вдъхновена и от нея.

    09:44 14.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Освалдо Риос

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хмм":

    Тази бабка изглежда по-добре от масовата 40 годишна изтормозена българка.Гаранция и здравословно е по-добре.

    09:47 14.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 4555

    1 0 Отговор
    Чудесно, но морна вода не е пила, нито е копала царевица, нито в завод е работила на смени.Хахох-хихихи, хонорарче и така.

    10:39 14.10.2026