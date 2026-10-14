72-годишният супермодел Кристи Бринкли изуми с визия в Кан (СНИМКИ)

Сребриста рокля, покрита с блестящи елементи, и късо черно кожено яке избра Кристи Бринкли за появата си в Кан. На 72 години супермоделът присъства на церемония по време на международния телевизионен пазар MIPCOM 2026, където остави отпечатъците от ръцете си.

Събитието се състоя на 12 октомври в Двореца на фестивалите и конгресите. Направеният отпечатък ще бъде добавен към канската Алея на звездите – място, на което са запечатани ръцете и подписите на известни актьори и режисьори.

От модния подиум към документалния екран

Посещението на Бринкли в Кан беше свързано и с представянето на нов документален проект. FOX Nation подготвя поредицата „Uptown Girl: The Christie Brinkley Story“, чиято премиера е планирана за 2027 г. Проектът ще бъде в три епизода с продължителност по един час, но точна дата за излизането му все още не е посочена.

Поредицата ще проследи повече от пет десетилетия от живота на Бринкли пред публика. В нея ще бъдат включени лични архиви, документални кадри и моменти от кариерата ѝ, майчинството, брака ѝ с Били Джоел и преживяванията, които са променили живота ѝ. Продуцент е Lionsgate Alternative Television, режисьор е Лариса Билс, а международното разпространение е поверено на FOX Entertainment Global.

„Кристи Бринкли е американска икона, чиято кариера и живот пленяват поколения“, заяви Лорън Питърсън, президент на FOX Nation.

Завръщане пред камерите

Появата в Кан идва малко след завръщането на Бринкли на модния подиум. През септември тя участва в ревю по време на Седмицата на модата в Ню Йорк – първата ѝ поява на подиума от почти десет години.

В Кан Бринкли съчета визията от блестящата рокля с черното кожено яке и позира пред фотографите преди церемонията. След отпечатъците ѝ мястото ѝ в местната Алея на звездите ще бъде свързано не само с модната ѝ кариера, но и с предстоящия разказ за живота ѝ на екрана.

Източник: aol.com