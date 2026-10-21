Паулина Порижкова: След 50-те станах „невидима“ за мъжете

След десетилетия, в които беше едно от най-разпознаваемите лица на модата, Паулина Порижкова казва, че около 58-годишна възраст е станала „невидима“ за мъжете. 61-годишният супермодел споделя, че усещането се е появило както при срещите на живо, така и в приложенията за запознанства.

„Бях в Raya пет години и имах едва четири съвпадения“, разказва Порижкова пред People. Тя допълва, че по-възрастните жени често остават незабелязани в приложенията за срещи.

„Хората не ми вярват“

По думите ѝ промяната била особено изненадваща, защото преди това дълго време е била сред най-желаните модели в света. Порижкова казва, че когато посещава партита или барове, мъжете на нейната възраст понякога подминават присъствието ѝ, за да обърнат внимание на по-млади жени.

„Преходът от най-желаното момиче в града до невидима 58-годишна жена беше истински шок“, казва Порижкова.

Тя признава, че неведнъж хората са поставяли под съмнение думите ѝ заради известността и външността ѝ. Според модела обаче личният опит не се променя от това как я възприема публиката.

Любовта идва чрез Raya

Порижкова започва да използва Raya след раздялата си с музиканта Рик Окасек, фронтмен на The Cars. Двамата са женени от 1989 г., разделят се през 2017 г., а Окасек умира през 2019 г., преди разводът им да бъде приключен.

В приложението Порижкова среща телевизионния сценарист Джеф Грийнстийн. Двамата започват с продължителни разговори и видеоразговори, които постепенно преминават от чай към вино и текила пред камерите. Връзката им продължава около три години преди сватбата.

Грийнстийн ѝ предлага брак през юли 2025 г. На 3 юли 2026 г. двамата сключват граждански брак в Италия, на церемония край езерото Орта с 78 гости. Празненството е във вила „Креспи“.

Историята на Порижкова завършва не с отказ от срещите, а с ново начало. След пет години в приложение, в които почти не получава внимание, тя открива партньор, с когото споделя общ живот и брак.

Източници: dnes.bg, aol.com, vogue.co.uk