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Паулина Порижкова: След 50-те станах „невидима“ за мъжете
  Тема: Известни личности

Паулина Порижкова: След 50-те станах „невидима“ за мъжете

21 Октомври, 2026 08:44 1 335 15

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  • любов

61-годишният супермодел разказа за трудностите при срещите и за любовта, която откри чрез приложение за запознанства

Паулина Порижкова: След 50-те станах „невидима“ за мъжете - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

След десетилетия, в които беше едно от най-разпознаваемите лица на модата, Паулина Порижкова казва, че около 58-годишна възраст е станала „невидима“ за мъжете. 61-годишният супермодел споделя, че усещането се е появило както при срещите на живо, така и в приложенията за запознанства.

„Бях в Raya пет години и имах едва четири съвпадения“, разказва Порижкова пред People. Тя допълва, че по-възрастните жени често остават незабелязани в приложенията за срещи.

„Хората не ми вярват“

По думите ѝ промяната била особено изненадваща, защото преди това дълго време е била сред най-желаните модели в света. Порижкова казва, че когато посещава партита или барове, мъжете на нейната възраст понякога подминават присъствието ѝ, за да обърнат внимание на по-млади жени.

„Преходът от най-желаното момиче в града до невидима 58-годишна жена беше истински шок“, казва Порижкова.

Тя признава, че неведнъж хората са поставяли под съмнение думите ѝ заради известността и външността ѝ. Според модела обаче личният опит не се променя от това как я възприема публиката.

Любовта идва чрез Raya

Порижкова започва да използва Raya след раздялата си с музиканта Рик Окасек, фронтмен на The Cars. Двамата са женени от 1989 г., разделят се през 2017 г., а Окасек умира през 2019 г., преди разводът им да бъде приключен.

В приложението Порижкова среща телевизионния сценарист Джеф Грийнстийн. Двамата започват с продължителни разговори и видеоразговори, които постепенно преминават от чай към вино и текила пред камерите. Връзката им продължава около три години преди сватбата.

Грийнстийн ѝ предлага брак през юли 2025 г. На 3 юли 2026 г. двамата сключват граждански брак в Италия, на церемония край езерото Орта с 78 гости. Празненството е във вила „Креспи“.


Историята на Порижкова завършва не с отказ от срещите, а с ново начало. След пет години в приложение, в които почти не получава внимание, тя открива партньор, с когото споделя общ живот и брак.

Източници: dnes.bg, aol.com, vogue.co.uk


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Освалдо Риос

    3 0 Отговор
    Защо обаче не споменава, дали я забелязват по-младите мъже?

    Коментиран от #6

    08:49 21.10.2026

  • 3 ХалаПенйо

    3 2 Отговор
    Мдааааааа..
    Казано е: важни са уменията.

    08:51 21.10.2026

  • 4 Тарикат

    5 5 Отговор
    Пресъхнал е кладенецо за това

    Коментиран от #10

    08:54 21.10.2026

  • 5 провинциалист

    6 0 Отговор
    Елементарно е да се привлече вниманието на мъжете. Просто малко след края на работния ден отиваш в най-близкото квартално заведение и се присъединяваш по естествен начин към онези, които симпатизират на любимия ти футболен отбор или на любимата ти партия.

    08:55 21.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Сака

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тарикат":

    ти се, да се наплискаш ли ?

    09:11 21.10.2026

  • 11 силен мъж

    2 2 Отговор
    Страхотна жена е!

    09:12 21.10.2026

  • 12 случаен минувач

    8 1 Отговор
    На 58 не е ли малко късно да търсиш любов и да въртиш гаджета?

    Коментиран от #13

    09:12 21.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.