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Рецепта на деня: Пилешка кремсупа с картофи, моркови и целина
  Тема: Рецепти на деня

Рецепта на деня: Пилешка кремсупа с картофи, моркови и целина

14 Октомври, 2026 10:05 519 1

  • пилешка кремсупа-
  • пилешко месо-
  • домашна супа-
  • рецепти-
  • зеленчуци

Рецептата съчетава нежно пилешко месо, зеленчуци и свеж лимонов сок

Рецепта на деня: Пилешка кремсупа с картофи, моркови и целина - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 2 обезкожени пилешки гърди – около 300 г
  • 3-4 картофа, нарязани на кубчета
  • 2 големи моркова
  • 1 глава лук
  • 2 домата или около 10 чери домата
  • 1 чаена чаша нарязана на кубчета целина
  • 2 дафинови листа
  • чубрица, червен пипер, черен пипер и сол
  • подправка за пиле и чесън на гранули
  • 3-4 супени лъжици зехтин
  • вода, колкото да покрие продуктите
  • пресен магданоз и лимонов сок за поднасяне

Начин на приготвяне:

Нарязаните картофи, моркови, лук, домати и целина се поставят в тенджера заедно с пилешките гърди, дафиновите листа и подправките. Добавят се зехтинът и достатъчно вода, за да бъдат покрити всички продукти.

Супата се вари на тих огън около 30 минути, докато зеленчуците омекнат, а пилешкото месо се свари. Ако доматите не са били предварително обелени, люспите им се отстраняват след варенето.

Пилешкото се изважда и се накъсва на малки парчета с помощта на две вилици. Дафиновите листа се отстраняват, а зеленчуците се пасират до гладка смес.

Накъсаното месо се връща в тенджерата. Супата се разбърква и се оставя отново да кипне. Ако е прекалено гъста, се добавя малко вода и се вари още 1-2 минути. Накрая се коригира количеството сол и се прибавя прясно нарязан магданоз.

Всяка порция се поднася с прясно изцеден лимонов сок. Киселината освежава плътната зеленчукова основа и допълва вкуса на пилешкото месо.

Източник: donevatania.com


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тумбак с мнение

    0 0 Отговор
    Където има целина, чубрица и шафран...без мен!!!

    10:36 14.10.2026