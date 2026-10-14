Рецепта на деня: Пилешка кремсупа с картофи, моркови и целина

Необходими продукти:
- 2 обезкожени пилешки гърди – около 300 г
- 3-4 картофа, нарязани на кубчета
- 2 големи моркова
- 1 глава лук
- 2 домата или около 10 чери домата
- 1 чаена чаша нарязана на кубчета целина
- 2 дафинови листа
- чубрица, червен пипер, черен пипер и сол
- подправка за пиле и чесън на гранули
- 3-4 супени лъжици зехтин
- вода, колкото да покрие продуктите
- пресен магданоз и лимонов сок за поднасяне
Начин на приготвяне:
Нарязаните картофи, моркови, лук, домати и целина се поставят в тенджера заедно с пилешките гърди, дафиновите листа и подправките. Добавят се зехтинът и достатъчно вода, за да бъдат покрити всички продукти.
Супата се вари на тих огън около 30 минути, докато зеленчуците омекнат, а пилешкото месо се свари. Ако доматите не са били предварително обелени, люспите им се отстраняват след варенето.
Пилешкото се изважда и се накъсва на малки парчета с помощта на две вилици. Дафиновите листа се отстраняват, а зеленчуците се пасират до гладка смес.
Накъсаното месо се връща в тенджерата. Супата се разбърква и се оставя отново да кипне. Ако е прекалено гъста, се добавя малко вода и се вари още 1-2 минути. Накрая се коригира количеството сол и се прибавя прясно нарязан магданоз.
Всяка порция се поднася с прясно изцеден лимонов сок. Киселината освежава плътната зеленчукова основа и допълва вкуса на пилешкото месо.
Източник: donevatania.com
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1 Тумбак с мнение
10:36 14.10.2026