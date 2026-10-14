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Аманда Сайфред отказала роля заради секс сцените: Не искам да съм гола
  Тема: Известни личности

Аманда Сайфред отказала роля заради секс сцените: Не искам да съм гола

14 Октомври, 2026 16:25 1 041 4

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Актрисата е отхвърлила роля в сериал заради честите интимни сцени и заяви, че днес поставя по-ясни граници

Аманда Сайфред отказала роля заради секс сцените: Не искам да съм гола - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Аманда Сайфред е отказала роля в телевизионен сериал, защото в него е трябвало да снима чести секс сцени. Актрисата разкри решението си в разговор с Алек Болдуин по време на Международния филмов фестивал в Хамптънс.

„Не искам да го правя. Чувствам се некомфортно и в момента не ми е по вкуса“, каза Сейфред за интимните сцени. Тя уточни, че решението ѝ не зависи от това с кого би трябвало да си партнира.

„Не искам да се занимавам с това да бъда гола пред непознат“, заяви актрисата. Тя обаче остави възможност решението ѝ да се промени: ако същият проект бъде предложен на по-късен етап, може да се намира в различно лично и професионално състояние.

„С времето става по-странно“

Сайфред описа актьорската професия като все по-необичайна с напредването на възрастта. По думите ѝ актьорите често трябва да играят романтични отношения с хора, към които в действителност не изпитват такива чувства.

Тя разказа, че в по-младите си години е приемала целувките и интимността на снимачната площадка много по-леко. Сега обаче подобни сцени са по-трудни за нея и тя предпочита сама да определя границите, които не желае да прекрачва.

„Не исках да загубя работата си“

През 2022 г. Сайфред говори за натиска, който е изпитвала в началото на кариерата си. Тогава тя каза, че би искала координаторите на интимни сцени да са съществували, когато е била млад актьор.

Сайфред си спомни за период, в който на 19 години е трябвало да се появи на снимачната площадка без бельо. Тя обясни, че е позволила това да се случи, защото не е искала да разстрои никого и се е страхувала да не загуби работата си.

Днес актрисата казва, че се справя по-добре с поставянето на лични и професионални граници. Промяната е свързана и с децата ѝ, които според нея наблюдават поведението ѝ.

Сайфред даде пример с моменти, когато е отказала снимка на почитатели, докато е била с дъщеря си. Тя каза, че вече приема времето с децата като по-важно от очакванията на непознати хора.

Новите ѝ филмови проекти

Сайфред наскоро участва във филма „Камериерката“, който е реализирал 400 милиона долара приходи в световен мащаб. Актрисата представя и независимата драма „Животът и смъртите на Уилсън Шед“ на фестивални събития.

Сред следващите ѝ проекти е и анимационният филм на Netflix „Стъпки“, в който тя озвучава Пепеляшка. Междувременно Сайфред даде ясно да се разбере, че бъдещите ѝ роли ще зависят и от условията, при които трябва да изпълнява интимни сцени.

Източници: au.variety.com, net-a-porter.com


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хоза

    2 0 Отговор
    Тя обаче остави възможност решението ѝ да се промени: ако същият проект бъде предложен на по-късен етап, може да се намира в различно лично и професионално състояние........ Повече пари?

    17:15 14.10.2026

  • 4 Ко речи?

    2 0 Отговор
    Ми да снимат друга и да ѝ сменят главата с ИИ. То все същото. Или направо да я генерират с ИИ.

    17:21 14.10.2026