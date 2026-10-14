По-големият брат на Калин Терзийски: Елен Колева първо беше мое гадже

Елен Колева първо е била приятелка на Светослав Терзийски, преди да започне отношения с брат му Калин Терзийски. Това разказва по-големият брат на покойния писател в интервю за „България Днес“, публикувано и от HotArena. „Елен Колева беше първо мое гадже, преди да се насочи към брат ми“, заявява Светослав Терзийски.

По думите му отношенията му с актрисата не били сериозни. Той твърди, че Колева прекратила връзката им, след като проявила интерес към Калин Терзийски. Според разказа на Светослав Терзийски след това между двамата се запазило своеобразно приятелство, тъй като за определен период Елен Колева била партньорка на писателя и продължавала да посещава дома на семейството.

Разказ за годините на Калин Терзийски

В интервюто Светослав Терзийски говори и за труден период от живота на брат си. Той твърди, че Калин Терзийски е имал сериозен проблем с алкохола приблизително от 2002 до 2015 г. По думите му зависимостта се отразила на здравето, ежедневието и отношенията на писателя с близките му.

„Като видеха колко е зле, бягаха ужасени“, казва Светослав Терзийски за жените, които се приближавали до брат му. Той допълва, че въпреки тежкото си състояние Калин Терзийски бил обичлив и предизвиквал любовен интерес у жени над 50 години. Тези оценки, както и описанието на здравословното състояние на писателя, са лични твърдения на неговия брат.

Коментар за Марта Петрова

Светослав Терзийски разказва и за Марта Петрова, която Калин Терзийски представял като човек, помогнал му да преодолее алкохолната зависимост. Брат му заявява, че я е виждал веднъж в дома им в Банкя и изразява лично мнение за влиянието ѝ върху писателя.

„Според мен тя е потенциално опасна за по-слаби психически хора“, казва Светослав Терзийски. Той описва Марта Петрова като човек със силно желание да влияе на околните, но не представя доказателства за твърденията си. Публично потвърдени данни за конкретни действия на Петрова, които да доказват тази оценка, не са посочени в интервюто.

Калин Терзийски почина на 22 януари 2026 г. на 55 години. През октомври урната с праха му беше положена в Алеята на творците на Централните софийски гробища. Писателят е автор на романа „Алкохол“, както и на стихосбирки, разкази и други романи.

Източници: hotarena.net, bgdnes.bg