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Един от Вулканите отива на Блатото в „Игри на волята“
  Тема: Известни личности

Един от Вулканите отива на Блатото в „Игри на волята“

14 Октомври, 2026 15:59 398 1

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Трите племена ще се изправят в нова битка за неприкосновеност, а загубилият отбор ще отиде на номинации

Един от Вулканите отива на Блатото в „Игри на волята“ - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нов епизод на „Игри на волята“ ще постави племето на Вулканите пред поредно изпитание. Един от обитателите на Изолатора ще бъде изпратен в изгнание на Блатото, но самоличността му ще стане ясна в хода на предаването.

До ситуацията се стига, след като бившите членове на Обречените Йоанна и Марио се присъединяват към Червените след победа в индивидуална битка. Промяната пренарежда съотношението между участниците и допълнително усложнява играта за Вулканите.

Три племена излизат на Арената

Във Войната на племената отново ще участват трите отбора. Битката за неприкосновеност ще включва изпитания за комуникативност, отборна игра и търпение. Две от племената ще спечелят спасение, докато загубилият отбор ще се изправи пред номинации край огъня.

Епизодът ще покаже и нови обрати в социалната игра. Очакват се конфликти между част от съплеменниците, които ще засилят напрежението извън бойното поле. Предаването започва в 20:00 ч. по NOVA.

Източници: dariknews.bg, nova.bg


България
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  • 1 Доброжелател

    2 0 Отговор
    И той, и пошлият сеир да отиват (вървят) на родителката си!

    17:00 14.10.2026