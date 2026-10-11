Новини
Любопитно »
Раду и Пелипенко спечелиха звездната битка в „Игри на волята“
  Тема: Известни личности

Раду и Пелипенко спечелиха звездната битка в „Игри на волята“

11 Октомври, 2026 04:26, обновена 11 Октомври, 2026 04:29 258 0

  • игри на волята-
  • раду шуляк-
  • полина пелипенко-
  • иван рълев-
  • иванина тодорова

Двамата надвиха Иван Рълев и Иванина Тодорова след обрат в състезанието. Канарите ще започнат следващата битка за територия със забавяне

Раду и Пелипенко спечелиха звездната битка в „Игри на волята“ - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Раду Шуляк и Полина Пелипенко спечелиха отборното съревнование LactoFlor – Битка на звездите в „Игри на волята“. Двамата надвиха големия шампион от петия сезон Иван Рълев и силовата атлетка Иванина Тодорова.

Битката започна с предимство за Рълев и Иванина. Двамата натрупаха сериозна преднина, но съперниците им успяха да обърнат развитието на изпитанието. Трудности с един от въздушните елементи и проблеми със стрелбата забавиха Иванина Тодорова.

Раду и Пелипенко се възползваха от възможността, наваксаха изоставането и стигнаха до победата. Успехът ги класира за следващия етап на звездната надпревара, където ще се изправят срещу шампиона Мартин Кънев и финалистката от седмия сезон Николета Кръстева.

Канарите ще стартират със забавяне

Племето на Канарите също участва в предизвикателството, но направи грешно предположение за победителя. Затова племето ще започне предстоящия териториален сблъсък със сериозно забавяне.

Загубилите звездни воини Иван Рълев и Иванина Тодорова ще бъдат гости в подкаста „След Игрите“. В него двамата ще говорят за завръщането си на Арената, очакванията към тях и фаворитите си в LactoFlor – Битка на звездите и осмия сезон на „Игри на волята“.

Следващото изпитание в „Игри на волята“ е битка за територия. Тя ще бъде излъчена по NOVA в понеделник, 12 октомври, от 20:00 часа и ще определи кои участници ще живеят в Резиденцията, Стопанството и Изолатора.

Източници: dariknews.bg, nova.bg


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ