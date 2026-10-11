Раду и Пелипенко спечелиха звездната битка в „Игри на волята“

Раду Шуляк и Полина Пелипенко спечелиха отборното съревнование LactoFlor – Битка на звездите в „Игри на волята“. Двамата надвиха големия шампион от петия сезон Иван Рълев и силовата атлетка Иванина Тодорова.
Битката започна с предимство за Рълев и Иванина. Двамата натрупаха сериозна преднина, но съперниците им успяха да обърнат развитието на изпитанието. Трудности с един от въздушните елементи и проблеми със стрелбата забавиха Иванина Тодорова.
Раду и Пелипенко се възползваха от възможността, наваксаха изоставането и стигнаха до победата. Успехът ги класира за следващия етап на звездната надпревара, където ще се изправят срещу шампиона Мартин Кънев и финалистката от седмия сезон Николета Кръстева.
Канарите ще стартират със забавяне
Племето на Канарите също участва в предизвикателството, но направи грешно предположение за победителя. Затова племето ще започне предстоящия териториален сблъсък със сериозно забавяне.
Загубилите звездни воини Иван Рълев и Иванина Тодорова ще бъдат гости в подкаста „След Игрите“. В него двамата ще говорят за завръщането си на Арената, очакванията към тях и фаворитите си в LactoFlor – Битка на звездите и осмия сезон на „Игри на волята“.
Следващото изпитание в „Игри на волята“ е битка за територия. Тя ще бъде излъчена по NOVA в понеделник, 12 октомври, от 20:00 часа и ще определи кои участници ще живеят в Резиденцията, Стопанството и Изолатора.
Източници: dariknews.bg, nova.bg
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