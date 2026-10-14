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Мениджърът на Карлос Насар: Той нямаше пълноценна подготовка заради здравословни проблеми

Мениджърът на Карлос Насар: Той нямаше пълноценна подготовка заради здравословни проблеми

14 Октомври, 2026 18:30 588 0

  • николай жейнов-
  • вдигане на тежести-
  • карлос насар-
  • щанги

Законът, за съжаление, позволява такива съдебни саги

Мениджърът на Карлос Насар: Той нямаше пълноценна подготовка заради здравословни проблеми - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

На пресконференцията на новия председател на федерацията по вдигане на тежести - Асел Златев, присъства и Николай Жейнов, мениджър на голямата ни звезда Карлос Насар. Агентът също така коментира продължителните съдебни спорове около управлението на федерацията.

"Законът, за съжаление, позволява такива съдебни саги. Даже щангите имат късмет, че се реши всичко само за 10 месеца. Понякога делата се точат с години“, посочи Жейнов.

Мениджърът разкри и подробности около предстоящото участие на Карлос Насар на Световното първенство.

"Карлос утре ще бъде на летище "София" и тръгва за Китай. За жалост, той нямаше пълноценна подготовка заради здравословни проблеми. Да се надяваме, че ще се представи в най-добра светлина“, заяви Николай Жейнов.


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