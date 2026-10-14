Потвърдиха причината за смъртта на Ар Джей Мити

Представителят на Ар Джей Мити потвърди, че актьорът е починал вследствие на самоубийство. Мити, познат с ролята на Уолтър Уайт-младши в сериала „В обувките на Сатаната“ („Breaking Bad“), беше намерен мъртъв в дома си в Браунсвил, Тексас, на 12 октомври. Той беше на 34 години.

Първоначално местните власти не съобщиха причина за смъртта. Полицията в Браунсвил заяви, че разследването на обстоятелствата продължава, което означава, че потвърждението за причината идва от представителя на актьора, а не от окончателно публично съобщение на местните власти.

Последно интервю дни преди смъртта

Само седем дни преди смъртта си Мити участва в подкаст интервю, в което говори за наследството на „В обувките на Сатаната“ и за възможността историята на семейство Уайт да продължи. „Винаги има още какво да бъде разказано, но трябва да го направиш правилно“, казва актьорът в разговора. Той не потвърждава планове за нов сезон или продължение на сериала.

Мити участва и в петте сезона на продукцията, излъчвани между 2008 и 2013 г. Героят му Уолтър Уайт-младши, известен и като Флин, е син на персонажа на Брайън Кранстън и Скайлър Уайт, изиграна от Ана Гън. Както и героят му, Мити е живял с церебрална парализа, а представителят му подчертава, че актьорът е използвал популярността си, за да говори за включването на хората с увреждания в киното.

Колегите му го почетоха

Брайън Кранстън публикува послание в памет на своя екранен син. Той разказва, че двамата са си писали няколко седмици по-рано и са се опитвали да организират обяд. „Не знам дали този обяд щеше да промени бъдещето му. Но знам, че го обичах“, написа Кранстън.

Кранстън допълва, че е наблюдавал как Мити израства от млад актьор в човек, който защитава правата на изпълнителите с увреждания. Дийн Норис, който играе Ханк Шрейдър в сериала, също го определи като „сладък млад човек“ и изрази съболезнования към семейството му.

Мити получава награда на Гилдията на филмовите актьори за ансамбъл в драматичен сериал през 2014 г. След края на „В обувките на Сатаната“ участва в продукции като „Switched at Birth“, „Robot Chicken“ и „The Guardians of Justice“, както и във филма „Talking to Strangers“.

Към момента няма надеждно потвърдени данни за конкретен мотив за смъртта му. Предположенията в социалните мрежи за финансови проблеми не са потвърдени от представителя му или от властите.

Източници: au.variety.com, cbsnews.com, hindustantimes.com