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Нетаняху: Израел няма да атакува Иран преди изборите

Нетаняху: Израел няма да атакува Иран преди изборите

14 Октомври, 2026 18:20, обновена 14 Октомври, 2026 18:34 637 5

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Израелският премиер предупреди Техеран и свързаните с него групировки да не атакуват страната, като заяви, че иранските проксита подготвят нападения преди вота на 27 октомври.

Нетаняху: Израел няма да атакува Иран преди изборите - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че правителството му не разглежда възможността за превантивен удар срещу Иран преди парламентарните избори в Израел на 27 октомври. Той обаче предупреди Техеран и свързаните с него въоръжени групировки да не предприемат атаки срещу Израел, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

„За нас това не е подходящ вариант, не го разглеждаме“, каза Нетаняху в интервю за израелското военно радио. Той отговори на въпрос за евентуален превантивен удар и на твърденията на свои политически опоненти, че търси военна конфронтация преди изборите.

„Дори ако Иран изстреля ракети срещу нас, те отново ще обвинят мен“, заяви израелският премиер. Той повтори и предишните си предупреждения, че Израел ще отговори твърдо, ако бъде атакуван.

Нетаняху отказа да даде повече подробности за евентуална превантивна операция след изборите, както и за скорошните си разговори с Вашингтон относно Иран.

САЩ и Иран са във война от 28 февруари, когато Вашингтон и Тел Авив атакуваха Техеран, а Иран отвърна с удари срещу Израел и държави от Персийския залив, припомня Ройтерс. Двете страни не са си разменяли удари от юни насам.

Попитан дали Израел оказва военна помощ на Саудитска Арабия в действията ѝ срещу подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хуси, Нетаняху отказа да навлезе в подробности.

„Не искам да навлизам в тази материя. Мога само да ви кажа, че много държави в Близкия изток се обръщат към нас, следвайки нашите огромни успехи и значими постижения“, каза той.

Нетаняху заяви също, че свързаните с Иран групировки подготвят атаки срещу Израел преди парламентарните избори, посочва Ройтерс.


Иран (Ислямска Република)
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