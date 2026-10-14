Изследвания сочат спад на човешките когнитивни умения

Преди смартфонът да се превърне в постоянен спътник, резултатите в редица международни тестове са били стабилни или са се подобрявали. След около 2012 г. обаче започва обратна тенденция. Анализ на Financial Times, основан на данни от различни изследвания, сочи спад в уменията за концентрация, логическо мислене, решаване на проблеми и работа с числа.

„Изследванията показват, че продължителността на концентрацията, способността за логическо мислене и уменията за решаване на проблеми рязко се влошават“, посочва Financial Times. Тенденцията се наблюдава не само сред децата и младежите, а и при възрастните в САЩ и Европа.

Спадът е започнал преди пандемията

Пандемията от COVID-19 прекъсна учебния процес и доведе до сериозни пропуски в образованието, особено сред младите хора. Данните обаче показват, че влошаването не започва през 2020 г. Според анализа тестовете са започнали да отчитат спад още около 2012 г., а в някои случаи резултатите между 2012 и 2018 г. са се понижили повече, отколкото по време на пандемията или след нея.

Оценките на ОИСР за уменията на възрастните показват по-слаби резултати при всички възрастови групи. Особено показателен е делът на хората, които не могат да използват математическо мислене, за да преценят дали дадено твърдение е обосновано. Средното увеличение на този дял в разглежданите държави е 25%, докато в САЩ достига 35%. Става дума не само за аритметика, а и за логика и способност за оценка на информация.

Смартфоните са посочени като възможен фактор

В проучването се отбелязва и друга промяна: все повече 18-годишни американци съобщават, че имат трудности с концентрацията, мисленето или усвояването на нови знания. Делът им е останал относително стабилен през 1990-те и първото десетилетие на XXI век, но започва да се увеличава рязко в средата на 2010-те.

Като възможно обяснение се посочва широкото разпространение на смартфоните и промяната в начина, по който хората приемат информация. Вместо продължително четене и задълбочено занимание с един текст все по-често се използва пасивно потребление чрез кратки публикации, видеа и безкрайно превъртане на екрана. Показателите за четене са намалели особено осезаемо сред младите хора.

Данните не доказват, че биологичният интелект на човека се е променил. Те показват спад в представянето при конкретни задачи, свързани с внимание, разсъждаване, грамотност и решаване на проблеми. Самите автори на анализа представят връзката със смартфоните и цифровото съдържание като хипотеза, а не като окончателно установена причина.

Източници: ft.com