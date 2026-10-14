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Изследвания сочат спад на човешките когнитивни умения

Изследвания сочат спад на човешките когнитивни умения

14 Октомври, 2026 23:00 626 8

  • човешки интелект-
  • концентрация-
  • логическо мислене-
  • смартфони-
  • математическа грамотност

Данните показват влошаване на концентрацията, логическото мислене и математическата грамотност. Като възможен фактор се посочва масовото използване на смартфони

Изследвания сочат спад на човешките когнитивни умения - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Преди смартфонът да се превърне в постоянен спътник, резултатите в редица международни тестове са били стабилни или са се подобрявали. След около 2012 г. обаче започва обратна тенденция. Анализ на Financial Times, основан на данни от различни изследвания, сочи спад в уменията за концентрация, логическо мислене, решаване на проблеми и работа с числа.

„Изследванията показват, че продължителността на концентрацията, способността за логическо мислене и уменията за решаване на проблеми рязко се влошават“, посочва Financial Times. Тенденцията се наблюдава не само сред децата и младежите, а и при възрастните в САЩ и Европа.

Спадът е започнал преди пандемията

Пандемията от COVID-19 прекъсна учебния процес и доведе до сериозни пропуски в образованието, особено сред младите хора. Данните обаче показват, че влошаването не започва през 2020 г. Според анализа тестовете са започнали да отчитат спад още около 2012 г., а в някои случаи резултатите между 2012 и 2018 г. са се понижили повече, отколкото по време на пандемията или след нея.

Оценките на ОИСР за уменията на възрастните показват по-слаби резултати при всички възрастови групи. Особено показателен е делът на хората, които не могат да използват математическо мислене, за да преценят дали дадено твърдение е обосновано. Средното увеличение на този дял в разглежданите държави е 25%, докато в САЩ достига 35%. Става дума не само за аритметика, а и за логика и способност за оценка на информация.

Смартфоните са посочени като възможен фактор

В проучването се отбелязва и друга промяна: все повече 18-годишни американци съобщават, че имат трудности с концентрацията, мисленето или усвояването на нови знания. Делът им е останал относително стабилен през 1990-те и първото десетилетие на XXI век, но започва да се увеличава рязко в средата на 2010-те.

Като възможно обяснение се посочва широкото разпространение на смартфоните и промяната в начина, по който хората приемат информация. Вместо продължително четене и задълбочено занимание с един текст все по-често се използва пасивно потребление чрез кратки публикации, видеа и безкрайно превъртане на екрана. Показателите за четене са намалели особено осезаемо сред младите хора.

Данните не доказват, че биологичният интелект на човека се е променил. Те показват спад в представянето при конкретни задачи, свързани с внимание, разсъждаване, грамотност и решаване на проблеми. Самите автори на анализа представят връзката със смартфоните и цифровото съдържание като хипотеза, а не като окончателно установена причина.

Източници: ft.com


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    3 3 Отговор
    факт
    вижте ко става в кремьл
    5 г едно село не могат превземат

    Коментиран от #3

    23:09 14.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сила

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Те и въобще не знаят защо са там , какво правят и от какъв зор ....!!!???!!! Кому беше нужно това ?!?

    Коментиран от #7

    23:15 14.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 така е

    0 1 Отговор
    Спадът на човешките когнитивни умения се наблюдава особено ясно при представителите на пилотическата и съдебната власт. Какви хранителни добавки да им даваме, че да започнат да мислят като нормални човешки същества със съхранени когнитивни способности, кой ще ни каже?

    23:51 14.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хаха

    0 0 Отговор
    Абсолютни глупости! На онези двукраки байганьовски монкета "когнитивните способности" спадат от поне 50 години! В стил "геометрична прогресия"!

    Още 20-30 години и са обратно по дърветата тези неграмотни ориенталски лузъри!

    00:03 15.10.2026