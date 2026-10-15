Канарите отиват на номинации след провал в „Игри на волята“

Канарите ще трябва да номинират двама свои участници в „Игри на волята“, след като останаха на последното място в битката за неприкосновеност. Зелените допуснаха поредица от грешки на Арената и не успяха да се противопоставят на Вулканите и Ураганите.
Вулканите спечелиха битката
Състезанието противопостави трите племена в изпитание, което изискваше добра координация, работа в екип и внимание към детайла. Вулканите натрупаха преднина и не допуснаха грешка, с което си осигуриха победата.
Втората позиция остана за Ураганите. Червените се справиха по-добре от Канарите, като според NOVA важна роля за представянето им са имали добрата комуникация и сработването на новите попълнения Йоанна и Марио.
Красимир беше изпратен при Обречените
Преди битката за спасение Марио, който наскоро се присъедини към Червените, изпрати Красимир в изгнание на Блатото. Така бизнесменът стана част от племето на Обречените.
Красимир ще има възможност да се върне в основната игра само ако спечели индивидуално състезание. До тогава той остава в най-тежката територия на формата.
Предстои нова битка за неприкосновеност
На 15 октомври от 20:00 ч. по NOVA Ураганите и Вулканите ще се изправят в следващото изпитание за неприкосновеност. Битката ще провери паметта и бързата мисъл на двата отбора.
Междувременно Канарите ще определят първите си номинирани участници за седмицата в „Игри на волята“.
Източници: dariknews.bg, nova.bg
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