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Канарите отиват на номинации след провал в „Игри на волята“
  Тема: Известни личности

Канарите отиват на номинации след провал в „Игри на волята“

15 Октомври, 2026 04:20, обновена 15 Октомври, 2026 04:21 281 0

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Зелените останаха последни в битката за неприкосновеност, а Красимир беше изпратен при Обречените на Блатото

Канарите отиват на номинации след провал в „Игри на волята“ - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Канарите ще трябва да номинират двама свои участници в „Игри на волята“, след като останаха на последното място в битката за неприкосновеност. Зелените допуснаха поредица от грешки на Арената и не успяха да се противопоставят на Вулканите и Ураганите.

Вулканите спечелиха битката

Състезанието противопостави трите племена в изпитание, което изискваше добра координация, работа в екип и внимание към детайла. Вулканите натрупаха преднина и не допуснаха грешка, с което си осигуриха победата.

Втората позиция остана за Ураганите. Червените се справиха по-добре от Канарите, като според NOVA важна роля за представянето им са имали добрата комуникация и сработването на новите попълнения Йоанна и Марио.

Красимир беше изпратен при Обречените

Преди битката за спасение Марио, който наскоро се присъедини към Червените, изпрати Красимир в изгнание на Блатото. Така бизнесменът стана част от племето на Обречените.

Красимир ще има възможност да се върне в основната игра само ако спечели индивидуално състезание. До тогава той остава в най-тежката територия на формата.

Предстои нова битка за неприкосновеност

На 15 октомври от 20:00 ч. по NOVA Ураганите и Вулканите ще се изправят в следващото изпитание за неприкосновеност. Битката ще провери паметта и бързата мисъл на двата отбора.

Междувременно Канарите ще определят първите си номинирани участници за седмицата в „Игри на волята“.

Източници: dariknews.bg, nova.bg


България
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