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Афродита - богинята, която промени представите за женската красота

Афродита - богинята, която промени представите за женската красота

17 Октомври, 2026 16:18 512 14

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  • богиня-
  • красота-
  • жена

От античните скулптури до съвременната попкултура образът ѝ повече от 3000 години предизвиква спорове за изкуството, сексуалността и женското тяло.

Афродита - богинята, която промени представите за женската красота - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Афродита е сред най-разпознаваемите фигури в гръцката митология. Богинята на любовта, красотата и желанието вдъхновява поколения творци, но образът ѝ често поражда и противоречия. Изложба в музея „Ашмолиън“ в Оксфорд проследява как тя се превръща от древно божество в един от най-влиятелните символи в историята на изкуството, предава Dir.bg.

Култът към Афродита се оформя в Кипър около 1200 г. пр. Хр., като образът ѝ има сходства с по-древни божества от Близкия изток, сред които Ищар и Астарта. В древността тя олицетворява не само любовта, но и плодородието, жизнената сила и понякога войната. Според легендите Афродита е майка на троянския герой Еней, чиито потомци се свързват с основаването на Рим.

Голямата промяна настъпва около 350 г. пр. Хр., когато скулпторът Праксител създава Афродита от Книдос. Творбата се смята за първото известно монументално изображение на напълно гола женска фигура в древногръцката скулптура. Оригиналът не е запазен, но по-късни римски копия, сред които Капитолийската Венера, дават представа за композицията.

Богинята е изобразена сякаш се подготвя да се изкъпе, като с ръка прикрива интимната си област. Позата, известна като Venus Pudica („скромна Венера“), съчетава усещане за уязвимост и еротично внушение. Римските скулптори многократно възпроизвеждат този модел, който по-късно вдъхновява художници като Ботичели, Рафаело и Тициан.

Образът на голата Венера неведнъж предизвиква морални спорове. През 1880 г. писателят Марк Твен остро критикува картината „Венера от Урбино“ на Тициан, наричайки я „най-мръсната, най-гнусната и най-непристойната картина, която светът притежава“. Днес произведението е сред значимите творби на европейската живопис, но реакцията на Твен показва колко различно може да бъде възприемана голотата в изкуството.

В съвременната попкултура Афродита продължава да бъде преоткривана. През 2023 г. Бионсе използва сценична визия с гигантска мида, напомняща традиционните изображения на Венера. Бьорк, Лейди Гага, Кайли Миноуг и групата Bananarama също са включвали богинята в свои музикални или артистични образи.

Според Анжа Улбрих, куратор на изложбата в „Ашмолиън“, Афродита е „многостранна“ фигура, която всяка епоха тълкува по свой начин. Днес тя може да символизира не само красотата и желанието, но и женската увереност и свободата човек сам да определя собствения си образ.

Повече от три хилядолетия историята на Афродита отразява променящите се представи за женското тяло. Споровете около нея продължават, защото границата между възхищението от красотата и обективизирането остава въпрос, на който различните поколения дават различни отговори.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 и кво сега

    0 2 Отговор
    не е верно че наш тааа богиня е грозна като днешна гръкиня а,та се фанали парцала и тръкате,учете се че след време ще ви требва да тръкате подове от либерастията дето сееете вече 5 години,попитайте колегите ви от блиц кви ги сполетя от това либерастене

    16:26 17.10.2026

  • 3 АГАТ а Кристи

    1 3 Отговор
    В този мепериал - женска красота 😊 !
    В долния - неардерталска 🤣🤣🤣

    Коментиран от #7

    16:27 17.10.2026

  • 4 Тарикат

    1 3 Отговор
    Цял живот ще ме помни

    Коментиран от #5

    16:29 17.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    0 0 Отговор
    Не трябва да забравяте, че Афродита която достига до нас, не е нашият идеал за женска красота, а идеала за женска красота на хората отпреди хиляди години! Ако огледате достатъчно статуи от онова време, ще се набие на очи, че тогавашните хора са били не много красиви според нашите разбирания! Особено прочутия нос, който сякаш започва от средата на челото! За мен сегашните жени са много по красиви, но не се учудвайте, ако сегашна жена я пренесат 3000 години назад, тогавашните мъже да я възприемат като доста грозна!

    Коментиран от #9, #10

    16:39 17.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 хе хе

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Ние и сега намираме съвременният идеал за грозен - силиконови джуки, силиконови бомби, вампирски зъби и изкуствени коси...

    Коментиран от #12

    16:44 17.10.2026

  • 10 Дзак

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Всеки с проблемите си!

    Коментиран от #13

    16:44 17.10.2026

  • 11 Хмм

    1 1 Отговор
    Афродита по- скоро ми прилича на мъж, особено лицето й! Няма нищо женствено!

    16:48 17.10.2026

  • 12 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "хе хе":

    Ние мъжете не намираме съвременните жени за грозни, за много красиви, но въобще не и тези, които описвате! Вече се цени естественото!

    Коментиран от #14

    16:52 17.10.2026

  • 13 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Дзак":

    Твоите, моите, или на Афродита?

    16:53 17.10.2026

  • 14 Късно сте се сетили...

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Пич":

    Те заради вас се направиха на маймуни. А аз тайничко им се присмивах.🤭

    16:54 17.10.2026