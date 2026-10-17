Афродита - богинята, която промени представите за женската красота

Афродита е сред най-разпознаваемите фигури в гръцката митология. Богинята на любовта, красотата и желанието вдъхновява поколения творци, но образът ѝ често поражда и противоречия. Изложба в музея „Ашмолиън“ в Оксфорд проследява как тя се превръща от древно божество в един от най-влиятелните символи в историята на изкуството, предава Dir.bg.

Култът към Афродита се оформя в Кипър около 1200 г. пр. Хр., като образът ѝ има сходства с по-древни божества от Близкия изток, сред които Ищар и Астарта. В древността тя олицетворява не само любовта, но и плодородието, жизнената сила и понякога войната. Според легендите Афродита е майка на троянския герой Еней, чиито потомци се свързват с основаването на Рим.

Голямата промяна настъпва около 350 г. пр. Хр., когато скулпторът Праксител създава Афродита от Книдос. Творбата се смята за първото известно монументално изображение на напълно гола женска фигура в древногръцката скулптура. Оригиналът не е запазен, но по-късни римски копия, сред които Капитолийската Венера, дават представа за композицията.

Богинята е изобразена сякаш се подготвя да се изкъпе, като с ръка прикрива интимната си област. Позата, известна като Venus Pudica („скромна Венера“), съчетава усещане за уязвимост и еротично внушение. Римските скулптори многократно възпроизвеждат този модел, който по-късно вдъхновява художници като Ботичели, Рафаело и Тициан.

Образът на голата Венера неведнъж предизвиква морални спорове. През 1880 г. писателят Марк Твен остро критикува картината „Венера от Урбино“ на Тициан, наричайки я „най-мръсната, най-гнусната и най-непристойната картина, която светът притежава“. Днес произведението е сред значимите творби на европейската живопис, но реакцията на Твен показва колко различно може да бъде възприемана голотата в изкуството.

В съвременната попкултура Афродита продължава да бъде преоткривана. През 2023 г. Бионсе използва сценична визия с гигантска мида, напомняща традиционните изображения на Венера. Бьорк, Лейди Гага, Кайли Миноуг и групата Bananarama също са включвали богинята в свои музикални или артистични образи.

Според Анжа Улбрих, куратор на изложбата в „Ашмолиън“, Афродита е „многостранна“ фигура, която всяка епоха тълкува по свой начин. Днес тя може да символизира не само красотата и желанието, но и женската увереност и свободата човек сам да определя собствения си образ.

Повече от три хилядолетия историята на Афродита отразява променящите се представи за женското тяло. Споровете около нея продължават, защото границата между възхищението от красотата и обективизирането остава въпрос, на който различните поколения дават различни отговори.