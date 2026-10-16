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Принц Хари и Меган Маркъл се появиха за първи път заедно във Великобритания (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Принц Хари и Меган Маркъл се появиха за първи път заедно във Великобритания (ВИДЕО)

16 Октомври, 2026 06:28 579 2

  • принц хари-
  • меган маркъл-
  • кралското семейство-
  • нотигъм-
  • благотворителност

Двамата посетиха три благотворителни организации в Нотингам, където направиха и първата си обща изява като сгодена двойка през 2017 г.

Принц Хари и Меган Маркъл се появиха за първи път заедно във Великобритания (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Принц Хари и Меган Маркъл направиха първата си обща публична поява във Великобритания след завръщането си в страната. Двамата посетиха три благотворителни организации в Нотингам – градът, в който през 2017 г. се появиха за първи път заедно след обявяването на годежа си.

Програмата започна в „Къмюнити рикординг студио“, което използва музика, сценични изкуства и спортни програми, за да помага на млади хора да изграждат увереност и практически умения. След това херцогът и херцогинята на Съсекс посетиха „Хима“ – най-голямата хранителна банка в Централна Англия, както и „Епик партнърс“, която предлага спортни и образователни програми за младежи в неравностойно положение.

Връщане към благотворителните ангажименти

Хари е ангажиран с „Къмюнити рикординг студио“ и „Епик партнърс“ от повече от десетилетие. Меган работи с „Хима“ по готварската книга Together: Our Community Cookbook, публикувана през 2018 г.

Появата им беше организирана с елементи от кралския протокол – официално съобщение, в което са използвани титлите херцог и херцогиня на Съсекс, както и предварително уговорено медийно отразяване. Благотворителната организация „Арчуел“, която беше основен фокус на двойката след преместването им в САЩ, почти не беше спомената.

Хари и Меган се отказаха от кралските си задължения преди шест години и се преместиха в Калифорния, като заявиха, че искат сами да изкарват прехраната си. По-късно подписаха договори с „Нетфликс“ и „Спотифай“, а отношенията им с останалата част от кралското семейство се влошиха.

Статутът им остава непроменен

Крал Чарлз Трети запази статута им на неработещи членове на кралското семейство. В писмо, изпратено от името на краля до висши правителствени служители през септември, дворецът подчерта, че двамата няма да използват обръщенията „Негово Кралско Височество“ и „Нейно Кралско Височество“. Всяка тяхна благотворителна дейност ще се извършва като частни лица.

Според Асошиейтед прес решението писмото да бъде разгласено е свързано с опасения, че популярността на Хари и Меган може да създаде своеобразен паралелен кралски двор, който да се конкурира за внимание с принца и принцесата на Уелс Уилям и Кейт и с останалите работещи членове на фамилията.

През последните месеци Хари изрази желание за помирение с баща си. Принцът заяви, че иска децата му да имат възможност да опознаят своя дядо. Чарлз Трети се лекува от рак, открит през 2024 г.

Паралелно с това продължава спорът за охраната на семейството. Хари настоява държавата да финансира сигурността му, която е прекратена след отказа от кралските задължения. Децата на двойката са сменили училищата си от съображения за сигурност.

Източници: dir.bg, apnews.com


Великобритания
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  • 1 Гост

    1 0 Отговор
    В Полски Тръмбеш кога?

    07:09 16.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.