Напрежението във „Фермата“ стигна и до роднините

Напрежението в „Фермата: Кръвта вода не става“ вече се прехвърля и между участници, които са свързани по кръв. В сезон, изграден около семейни двойки и роднини, конфликтите започват да влияят не само върху съюзите, но и върху отношенията между близки хора.

Далия и брат ѝ Сабър трябваше да определят първите дуелисти сред ратайските двойки. Преди връчването на служебния имунитет двамата трябваше да посочат кои участници ще бъдат изпратени на първия дуел.

Решението идва на фона на напрежение между няколко лагера. Мая и Бисер настояват за дуел срещу Горан и Рая, защото смятат, че така ще има равнопоставеност между двойките. Джулиан, от своя страна, се опитва да даде възможност на близкия си приятел Бисер да потърси реванш от Кристияна и Румяна заради отправени към семейство Данови обиди. Сабър пък е заявил желание да предостави имунитет на щангистките.

Старите обиди се връщат в играта

Историята на самите Далия и Сабър също показва колко трудно е близки хора да останат единни под натиска на състезанието. Докато Далия се възстановява от физическо изпитание, брат ѝ продължава да говори за обиди от детството, които според представянето на bTV са оставили траен отпечатък върху него.

Подобна опасност се очертава и при Светослав Бърканичков и сина му Джулиан. Двамата се запознават, когато Джулиан е на 18 години, а животът им заедно във „Фермата“ е първото им продължително съжителство. Различията в начина, по който двамата подхождат към играта, вече са водили до напрежение. Джулиан е търсил по-решителен реванш, докато баща му го е съветвал да бъде по-смирен.

„Първата ми реплика беше, че винаги съм го чувствал и съм го знаел вътрешно в себе си, че някъде имам дете“, разказва Светослав Бърканичков.

По-късно отношенията между баща и син отново са поставени под въпрос заради различните им приоритети и съюзи в стопанството.

Антоанет Пепе изслушва личните драми

На този фон Антоанет Пепе заема по-различна роля в стопанството. Тя все по-често се оказва човекът, пред когото останалите участници говорят за личните си проблеми. bTV я представя шеговито като „психолога“ на „Фермата“.

В един от разговорите Мартин споделя с нея най-тежката си лична драма – самоубийството на баща му. Пепе подхожда към разговора без оценки и без да поставя етикети и именно това прави присъствието ѝ различно от обичайните лагерни конфликти и стратегически разговори.

Докато Далия и Сабър вземат решения, които могат да променят състава на дуела, останалите семейни двойки ще трябва да разделят личните отношения от играта. В десетия сезон на „Фермата“ това се оказва едно от най-трудните изпитания.

Източник: btv.bg