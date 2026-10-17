Как ще се сверяват часовниците на Луната и Земята? Учените търсят общо решение

Колко е часът на Луната, когато в Париж е обяд? На този въпрос се опитват да отговорят учени, тъй като създаването на единен стандарт за лунното време е от съществено значение за бъдещото изследване на естествения спътник на Земята, съобщава АФП, предава Vesti.bg.

На 28-ата Генерална конференция по мерки и теглилки във Версай държавите членки на организацията, която разработва международните стандарти в метрологията, приеха резолюция за създаване на „международна референтна скала за лунното време“.

На Земята смартфоните, компютрите и останалите свързани устройства използват Координираното универсално време (UTC) - официалната времева скала. Тя обаче не може да се приложи директно на Луната, защото там времето тече по-бързо - ефект, предсказан от Алберт Айнщайн в общата му теория на относителността. Два часовника, синхронизирани на Земята, ще се разминават с 56 микросекунди на денонощие, ако единият бъде изпратен на Луната.

Макар разликата да изглежда пренебрежима, тя е важна за точността на космическите операции. „Става въпрос за подпомагане на апарати да кацнат прецизно на Луната, както и за ориентирането и придвижването на намиращите се там роувъри или астронавти“, припомня Паскал Дефрен, физик в Кралската обсерватория на Белгия. Според Джоел Паркър от НАСА навигация с точност до един метър на Луната изисква времева точност от порядъка на една наносекунда.

За да осигурят подобни възможности, космическите агенции на САЩ, Китай, Индия, Япония, Европа и други страни планират да разположат навигационни спътници в орбита около Луната. „За да се насърчат съвместимостта и оперативната сигурност между всички доставчици и потребители на услуги за позициониране, навигация и синхронизация на времето на Луната, е важно да се приемат общи дефиниции“, обяснява Паркър.

Астрономите вече използват Лунно координирано време (Lunar Coordinate Time - LCT) при изчисленията си, но някои космически агенции предпочитат негови производни, които смятат за по-подходящи. Предстои да бъде решено коя референтна система да се приеме и как лунното време да бъде свързано със земното.

На Земята UTC се определя въз основа на средните стойности от около 500 атомни часовника, разположени по света. Не е ясно дали на Луната ще бъде необходима подобна мрежа, кой ще я изгради и кой ще отговаря за нея. Допълнително предизвикателство е определянето на „нулева“ надморска височина за калибриране на часовниците. На Земята тази отправна точка е морското равнище, но Луната няма негов пряк еквивалент.

Това са само част от въпросите, по които през следващите години ще трябва да постигнат съгласие метролози, астрономи, геофизици, геодезисти, международни организации и космически агенции.