Кейт Мидълтън представи нова инициатива за връзката между природата и детското развитие

Кейт Мидълтън представи три нови фотографии, заснети от кралския фотограф Джош Шинър. На кадрите принцесата на Уелс е усмихната сред горска местност, облечена в каки яке и шарен пуловер. Портретите бяха публикувани на 15 октомври по повод началото на нов етап от работата ѝ в подкрепа на ранното детско развитие, съобщава PEOPLE, предава Vesti.bg.

В същия ден принц Хари и Меган Маркъл участваха в съвместни благотворителни прояви във Великобритания, като посетиха Нотингам. Междувременно Кейт и принц Уилям бяха в Нанследан, Нюки, в Корнуол, където дадоха начало на новата инициатива. Двете събития са част от отделни публични ангажименти на членовете на кралското семейство.

Проектът на Кейт ще проучи как природата, творчеството и човешките взаимоотношения могат да допринесат за здравословното развитие на бебетата и малките деца. В него Центърът за ранно детско развитие на принцесата ще си сътрудничи с херцогство Корнуол, управлявано от принц Уилям.

Кейт: Времето на открито е по-важно от всякога

Във видеопослание, публикувано в профила на двореца Кенсингтън в Instagram на 16 октомври, принцесата подчертава значението на природата за здравето и благополучието.

„Все повече нови научни изследвания показват колко изключително важна е природата за нашето психическо и физическо здраве“, казва Кейт. Тя допълва, че в дигиталната ера, доминирана от технологиите, пълноценното време на открито е особено необходимо.

Според нея природната среда може да помогне за развитието на социалните и емоционалните умения, които са основа за доброто състояние през целия живот. Целта е да се намерят практически начини досегът с природата да стане по-достъпен за децата и семействата в цялото Обединено кралство.

Новите портрети напомнят за снимките, на които Кейт беше заснета под дърво през 2024 г., когато сподели подробности за здравословното си състояние по време на лечението си от рак. През миналата година тя публикува и поредица от видеа, проследяващи смяната на сезоните и акцентиращи върху ползите от времето сред природата и на чист въздух.

Данните показват интерес към повече занимания навън

Според проучване на Центъра за ранно детско развитие 84% от родителите във Великобритания смятат, че времето сред природата подпомага здравето и развитието на децата им. Въпреки това едва 33% заявяват, че децата им прекарват време на открито всеки ден. Други 62% биха искали децата им да имат повече досег с природата, а 56% настояват за повече занимания на открито в детските градини и училищата.

Инициативата е продължение на повече от десетилетие работа на Кейт в областта на ранното детско развитие. През май тази година тя посети италианския град Реджо Емилия, за да се запознае с водещи практики в тази сфера. Посещенията в Италия, Дания и различни части на Обединеното кралство допринасят за развитието на идеите ѝ за ролята на средата, творчеството и социалните връзки през първите години от живота.

Експерти подкрепят проекта

Д-р Никола Кемп, директор по проучванията в благотворителната организация Froebel Trust, която подкрепя изследванията в областта на ранното образование, отбелязва, че редовният контакт с природата може да развива любопитството, творчеството, емоционалното здраве и социалните умения на децата. Според нея съчетаването на знанията за детското развитие с науките за околната среда ще помогне да се установи как тези ползи могат да станат част от ежедневието още от най-ранна възраст.

Кристиан Гай, ръководител на Центъра за ранно детско развитие, подчертава, че ранните години и средата, в която децата растат, играят и учат, са ключови за изграждането на по-здраво и щастливо общество. Той посочва, че проектът ще обедини научни доказателства, експертни знания и практически подходи от Великобритания и други държави, за да проучи как природата може да подпомогне развитието на уверени, любопитни, креативни и емоционално здрави деца.

Подкрепа изразява и Уил Бакс, секретар и пазител на архивите на херцогство Корнуол. По думите му съвместната работа ще даде възможност да се изследва как по-силната връзка с природата през най-ранните години може да помогне на децата и да допринесе за създаването на устойчиви общности за бъдещите поколения.

Kate is countryside chic in new photos to announce project exploring how nature 'can support children' - and says 'spending time outdoors has never been more important' https://t.co/YjjBCHcD87 — Daily Mail (@DailyMail) October 16, 2026