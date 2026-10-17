Откриха край Турция най-старото известно корабокрушение в света

Археолози откриха край южното крайбрежие на Турция останки от търговски кораб, потънал преди около 4400-4700 години. Находката се отнася към Ранната бронзова епоха - приблизително периода, в който е изграждана Великата пирамида в Гиза. Според изследователите това е най-старото известно корабокрушение в света, съобщава Би Би Си, предава Vesti.bg.

Дървената конструкция на плавателния съд не се е запазила, но част от товара му е останала на морското дъно. Останките се намират край остров Кекова в турската провинция Анталия, на дълбочина около 30 метра. Сред откритите предмети са три големи каменни котви и повече от 30 керамични съда за съхранение, известни като амфори. По оценка на археолозите корабът е бил дълъг около 10 метра и е превозвал стоки през Средиземно море.

„Този кораб е капсула на времето на дъното на морето“, казва проф. Хакан Ониз от турския университет „Акдениз“, който ръководи експедицията на Средиземноморската археологическа асоциация.

Тъй като от дървесината не е останало нищо, изследователите не са могли да използват радиовъглеродно датиране. Вместо това те са определили възрастта на находката чрез формата и украсата на керамичните съдове. Амфорите от Кекова имат по две дръжки, изпъкнал ръб в средната част и плоско дъно. Според Ониз тези характеристики съответстват на съдове, открити в Египет и Близкия изток, които са датирани отпреди 4400–4700 години. „Сравнявайки техниките на украса… можем със сигурност да кажем, че нашият кораб е от Ранната бронзова епоха. Това е 100% сигурно“, заявява той.

Водолазите са извадили амфорите на повърхността, където те се подлагат на внимателна консервация след хилядолетия под водата. Д-р Карин Совада, археолог от австралийския университет „Макуори“, е изследвала съдовете и е установила, че някои от тях са напълно запазени. Вътре е имало значително количество гъст, лъскав остатък.

„Погледнах вътре и почти припаднах. Не можех да повярвам колко много остатък се виждаше. Не бяха просто петна… голяма част от този материал все още беше там“, разказва Совада.

Екипът продължава да проучва състава на остатъците. Сред възможностите са зехтин, вино или дървесни смоли. Совада допуска и че съдовете може да са били използвани многократно, след като товарът им бъде разтоварен. „Тези съдове са огромни – не са неща, които просто изпращаш и никога повече не виждаш. Хората са ги изпразвали при пристигането и потенциално са ги използвали отново в продължение на много, много години“, обяснява тя.

Откритието предоставя нови сведения за морската търговия в древността. Според археолозите корабът вероятно е отплавал от някъде по източното крайбрежие на Средиземно море. Предполага се, че е превозвал стоки към древния град Троя, разположен в днешна Северозападна Турция, или към минойската цивилизация на остров Крит.

Районът около Кекова е известен с трудните условия за плаване. Силните течения и ветрове са причинили потъването на множество кораби, а в околността са открити стотици корабокрушения. Средиземноморската археологическа асоциация е специализирана в тяхното откриване и изследване. Поради дълбочината водолазите могат да работят на морското дъно само по около 30 минути наведнъж.

За проф. Ониз изследването има и човешко измерение. Той разказва, че при спусканията си мисли за моряците, производителите на амфорите и хората, участвали в пренасянето на товара. „Ние сме първите хора, които докосват тези предмети след 5000 години. Винаги мислим за моряците… за производителите на амфорите и за човека, който е пренесъл амфората на раменете си до кораба, както и за жените, които са чакали съпрузите си, но те за съжаление не са успели да се върнат“, споделя археологът.

С откритието край Кекова се измества досегашният рекорд за най-старо известно корабокрушение. Преди това за такова се смятаха останки край остров Докос в Южна Гърция, датирани отпреди около 4200 години.

Отделно от това, най-старият известен корабокрушил плавателен съд, при който е запазена част от дървената конструкция, е открит в Черно море край бреговете на България. Той е на около 2400 години.