Защо времето сякаш лети с възрастта? Науката обяснява защо годините минават все по-бързо

Усещането, че времето се ускорява с напредването на възрастта, е познато на много хора. Защо детските ваканции изглеждаха толкова дълги, докато в зряла възраст месеците и годините сякаш преминават неусетно? Този въпрос занимава хората от векове, а обясненията насочват към сложните механизми на човешкото възприятие и памет.

От конспиративните теории до научните обяснения

В публичното пространство се разпространяват различни спекулации - от твърденията, че живеем в симулация, до идеята, че Големият адронен колайдер ни е прехвърлил в паралелна вселена. Както отбелязва New York Post, подобни теории нямат научна основа и не обясняват защо времето ни се струва по-кратко с възрастта.

Научните обяснения се съсредоточават върху субективното възприятие за времето. В детството новите преживявания са много повече, а мозъкът често съхранява богат набор от подробности за тях. Когато поглеждаме назад към подобни периоди, множеството спомени могат да създадат усещането, че те са продължили по-дълго.

Как рутината променя усещането за времето

С напредването на възрастта ежедневието често става по-предвидимо, а новите преживявания намаляват. Когато дните си приличат, в паметта може да останат по-малко отличителни събития. Така, поглеждайки назад, възприемаме изминалия период като по-кратък, отколкото сме очаквали.

Има значение и относителната продължителност на времето спрямо вече изживяното. За едно 10-годишно дете една година представлява значителна част от живота му, докато за човек на 50 години тя е много по-малък дял от натрупания житейски опит.

Можем ли съзнателно да забавим времето?

Самото време не се ускорява, но начинът, по който го преживяваме, може да се промени. Новите занимания, срещите с различни хора и излизането от ежедневната рутина могат да направят периодите по-богати на запомнящи се събития. Вниманието към настоящия момент също може да помогне да усещаме по-пълноценно преживяванията си.

Макар да не можем да променим хода на времето, можем да влияем върху това колко наситен със смисъл и спомени е животът ни. Именно в това се крие възможният отговор на усещането, че годините минават все по-бързо.

Източник: Vesti.bg.