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Фифо разкрива подробности за загубата си от Алекса и ролята на Елица в „Игри на волята“

Фифо разкрива подробности за загубата си от Алекса и ролята на Елица в „Игри на волята“

18 Октомври, 2026 10:58, обновена 18 Октомври, 2026 10:58 890 4

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Бившият участник в екстремното риалити говори за звездния турнир, живота като баща, кариерата си в електроинженерството и страстта си към кросфита в новия епизод на „По правилата на Мартин“.

Фифо разкрива подробности за загубата си от Алекса и ролята на Елица в „Игри на волята“ - 1
Снимка: Instagram
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Един от най-запомнящите се участници в историята на „Игри на волята“ – Фифо, гостува на Мартин Кънев в новия епизод на „По правилата на Мартин“. Двамата се срещат във фитнеси Pulse, където ги очаква спортно предизвикателство, но преди него Фифо разказва за преживяното в звездния турнир.

Съдбата отново го изправя срещу големия му съперник Алекса, но този път в необичайна ситуация – негов съотборник е съпругата на Алекса, Елица. Фифо коментира загубата си и отговаря на въпроса дали според него тя умишлено е саботирала представянето му.

Разговорът излиза и извън рамките на риалитито. Фифо вече е баща и споделя впечатленията си от родителството, възпитанието на децата и трудностите, пред които са изправени младите семейства в България. Той разказва още за работата си като електроинженер и амбициите си в кросфита.

Като част от екипа на официалните треньори на „Игри на волята“ Фифо дава и съвети на бъдещите участници в екстремното риалити. В епизода предстои и спортен двубой между него и Мартин Кънев във фитнеси Pulse. Кой ще надделее и ще успее ли водещият да се справи с един от най-подготвените атлети в историята на предаването?

Източник: Edna.bg.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Абе....

    3 0 Отговор
    Беше ясно. Червените не биваше да имат преднина пред другите племена. Там са галениците на новото нормално.

    11:00 18.10.2026

  • 2 Пръц

    1 0 Отговор
    Фифо епилиран ли е?

    11:24 18.10.2026

  • 3 Шапкаря

    4 0 Отговор
    То ясно се видя/ постоянно изпускаше куба-никаква помощ/.Целта бяха парите с класирането.

    11:39 18.10.2026

  • 4 Гост

    0 0 Отговор
    Нищо общо с преди… на куба не можеше да откине към края …загубил е форма

    12:17 18.10.2026