Фифо разкрива подробности за загубата си от Алекса и ролята на Елица в „Игри на волята“

Един от най-запомнящите се участници в историята на „Игри на волята“ – Фифо, гостува на Мартин Кънев в новия епизод на „По правилата на Мартин“. Двамата се срещат във фитнеси Pulse, където ги очаква спортно предизвикателство, но преди него Фифо разказва за преживяното в звездния турнир.
Съдбата отново го изправя срещу големия му съперник Алекса, но този път в необичайна ситуация – негов съотборник е съпругата на Алекса, Елица. Фифо коментира загубата си и отговаря на въпроса дали според него тя умишлено е саботирала представянето му.
Разговорът излиза и извън рамките на риалитито. Фифо вече е баща и споделя впечатленията си от родителството, възпитанието на децата и трудностите, пред които са изправени младите семейства в България. Той разказва още за работата си като електроинженер и амбициите си в кросфита.
Като част от екипа на официалните треньори на „Игри на волята“ Фифо дава и съвети на бъдещите участници в екстремното риалити. В епизода предстои и спортен двубой между него и Мартин Кънев във фитнеси Pulse. Кой ще надделее и ще успее ли водещият да се справи с един от най-подготвените атлети в историята на предаването?
Източник: Edna.bg.
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