Слави Трифонов навършва 60 години. Роденият на 18 октомври 1966 г. в Плевен музикант, певец, телевизионен водещ и продуцент е сред най-разпознаваемите лица в българската публична среда през последните три десетилетия.
Пътят му започва в телевизията с „Ку-ку“ и „Каналето“ по БНТ. В края на 90-те години Трифонов застава начело на „Хъшове“, а на 27 ноември 2000 г. започва излъчването на „Шоуто на Слави“ по bTV. Предаването остава в ефир до 31 юли 2019 г. и се превръща в най-дългия и най-известен телевизионен проект в кариерата му.
От „Ку-ку“ до „Шоуто на Слави“
В различните му формати се срещат политическа сатира, скечове, интервюта и музика на живо. Важна част от този образ е „Ку-ку бенд“, с който Трифонов свързва телевизионната си кариера и концертните си проекти. Сред емблематичните заглавия, свързвани с него, са „Ръгай чушки в боба“, „Хъшове“ и „Има такъв народ“.
Дългогодишният му сценарист и водещ Росен Петров веднъж описва отношенията с Трифонов така: „Просто трябва да познавате Слави. Той никога няма да задържи човек, който казва: аз си тръгвам от теб.“ Цитатът е от периода, в който двамата работят заедно в „Шоуто на Слави“.
Телевизията отстъпва място на политиката
След края на шоуто Трифонов насочва публичната си дейност към политиката. На 4 ноември 2019 г. стартира „7/8 ТВ“, а на 16 февруари 2020 г. е избран за председател на партия „Има такъв народ“. През 2021 г. формацията печели парламентарните избори през юли, а Трифонов става депутат в 45-ото Народно събрание.
На парламентарния вот през април 2026 г. „Има такъв народ“ получава 0,74% от гласовете и остава извън Народното събрание. Това бележи рязък обрат спрямо резултата на партията пет години по-рано, когато тя заема първо място на избори.
Шестдесетият рожден ден на Слави Трифонов идва след период, в който той вече не е всекидневно лице от телевизионния екран, но продължава да присъства едновременно в музиката, медиите и политическия живот. Името му остава свързано както с песните на „Ку-ку бенд“, така и с едно от най-продължителните вечерни предавания в България.
Източници: bta.bg, btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 4567
11:57 18.10.2026
2 авантгард
Не знае на кой свят е.
Казано е: дай на глупака пари и му гледай сеира.
Коментиран от #7
11:57 18.10.2026
3 Исторически факти
11:58 18.10.2026
4 Прилича
11:58 18.10.2026
5 Мразя чалгата
11:59 18.10.2026
6 То си пише
12:00 18.10.2026
7 Смех
До коментар #2 от "авантгард":Спуках се от смех
12:03 18.10.2026
8 Един българин
Коментиран от #17
12:10 18.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Дика
12:12 18.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Сила
12:17 18.10.2026
14 Доста открадна
12:20 18.10.2026
15 Боруна Лом
12:22 18.10.2026
16 Гошо
12:22 18.10.2026
17 Бая си опростачена
До коментар #8 от "Един българин":Колко ли си тресла телесата си на неговите простотии! Иначе, голЕм просперитет ни даде! Заблудени хорица с отпаднала необходимост!
12:24 18.10.2026
18 Гид
12:27 18.10.2026
19 Бангаранга
12:28 18.10.2026
20 Много сдухан
Аз съм 13 лета по- голям, но не му се давам на тоя тупан.
Софка, Фикри, разни зурли с голи пъпчеьа и маанета ще отбележат празника!
А президентката Луна, ще светне като пролетно слънце в тъмнината!
12:31 18.10.2026
21 Ицко Финци
12:32 18.10.2026
22 Добре...
12:33 18.10.2026
23 И Киев е Руски
12:37 18.10.2026
24 Троян
12:38 18.10.2026
25 Куку
12:38 18.10.2026