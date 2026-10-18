Слави Трифонов навършва 60 години. Роденият на 18 октомври 1966 г. в Плевен музикант, певец, телевизионен водещ и продуцент е сред най-разпознаваемите лица в българската публична среда през последните три десетилетия.

Пътят му започва в телевизията с „Ку-ку“ и „Каналето“ по БНТ. В края на 90-те години Трифонов застава начело на „Хъшове“, а на 27 ноември 2000 г. започва излъчването на „Шоуто на Слави“ по bTV. Предаването остава в ефир до 31 юли 2019 г. и се превръща в най-дългия и най-известен телевизионен проект в кариерата му.

От „Ку-ку“ до „Шоуто на Слави“

В различните му формати се срещат политическа сатира, скечове, интервюта и музика на живо. Важна част от този образ е „Ку-ку бенд“, с който Трифонов свързва телевизионната си кариера и концертните си проекти. Сред емблематичните заглавия, свързвани с него, са „Ръгай чушки в боба“, „Хъшове“ и „Има такъв народ“.

Дългогодишният му сценарист и водещ Росен Петров веднъж описва отношенията с Трифонов така: „Просто трябва да познавате Слави. Той никога няма да задържи човек, който казва: аз си тръгвам от теб.“ Цитатът е от периода, в който двамата работят заедно в „Шоуто на Слави“.

Телевизията отстъпва място на политиката

След края на шоуто Трифонов насочва публичната си дейност към политиката. На 4 ноември 2019 г. стартира „7/8 ТВ“, а на 16 февруари 2020 г. е избран за председател на партия „Има такъв народ“. През 2021 г. формацията печели парламентарните избори през юли, а Трифонов става депутат в 45-ото Народно събрание.

На парламентарния вот през април 2026 г. „Има такъв народ“ получава 0,74% от гласовете и остава извън Народното събрание. Това бележи рязък обрат спрямо резултата на партията пет години по-рано, когато тя заема първо място на избори.

Шестдесетият рожден ден на Слави Трифонов идва след период, в който той вече не е всекидневно лице от телевизионния екран, но продължава да присъства едновременно в музиката, медиите и политическия живот. Името му остава свързано както с песните на „Ку-ку бенд“, така и с едно от най-продължителните вечерни предавания в България.

Източници: bta.bg, btvnovinite.bg