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Слави Трифонов навършва 60 години
  Тема: Известни личности

Слави Трифонов навършва 60 години

18 Октомври, 2026 11:53 635 25

  • слави трифонов-
  • шоуто на слави-
  • ку-ку бенд-
  • има такъв народ-
  • телевизионни водещи

Музикантът, телевизионен водещ и лидер на „Има такъв народ“ отбелязва юбилея си днес. За три десетилетия той премина от сцената на „Ку-ку“ до българската политика

Слави Трифонов навършва 60 години - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Слави Трифонов навършва 60 години. Роденият на 18 октомври 1966 г. в Плевен музикант, певец, телевизионен водещ и продуцент е сред най-разпознаваемите лица в българската публична среда през последните три десетилетия.

Пътят му започва в телевизията с „Ку-ку“ и „Каналето“ по БНТ. В края на 90-те години Трифонов застава начело на „Хъшове“, а на 27 ноември 2000 г. започва излъчването на „Шоуто на Слави“ по bTV. Предаването остава в ефир до 31 юли 2019 г. и се превръща в най-дългия и най-известен телевизионен проект в кариерата му.

От „Ку-ку“ до „Шоуто на Слави“

В различните му формати се срещат политическа сатира, скечове, интервюта и музика на живо. Важна част от този образ е „Ку-ку бенд“, с който Трифонов свързва телевизионната си кариера и концертните си проекти. Сред емблематичните заглавия, свързвани с него, са „Ръгай чушки в боба“, „Хъшове“ и „Има такъв народ“.

Дългогодишният му сценарист и водещ Росен Петров веднъж описва отношенията с Трифонов така: „Просто трябва да познавате Слави. Той никога няма да задържи човек, който казва: аз си тръгвам от теб.“ Цитатът е от периода, в който двамата работят заедно в „Шоуто на Слави“.

Телевизията отстъпва място на политиката

След края на шоуто Трифонов насочва публичната си дейност към политиката. На 4 ноември 2019 г. стартира „7/8 ТВ“, а на 16 февруари 2020 г. е избран за председател на партия „Има такъв народ“. През 2021 г. формацията печели парламентарните избори през юли, а Трифонов става депутат в 45-ото Народно събрание.

На парламентарния вот през април 2026 г. „Има такъв народ“ получава 0,74% от гласовете и остава извън Народното събрание. Това бележи рязък обрат спрямо резултата на партията пет години по-рано, когато тя заема първо място на избори.

Шестдесетият рожден ден на Слави Трифонов идва след период, в който той вече не е всекидневно лице от телевизионния екран, но продължава да присъства едновременно в музиката, медиите и политическия живот. Името му остава свързано както с песните на „Ку-ку бенд“, така и с едно от най-продължителните вечерни предавания в България.

Източници: bta.bg, btvnovinite.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 4567

    5 3 Отговор
    Тоя не върши!

    11:57 18.10.2026

  • 2 авантгард

    15 4 Отговор
    Хвалипръцко.
    Не знае на кой свят е.
    Казано е: дай на глупака пари и му гледай сеира.

    Коментиран от #7

    11:57 18.10.2026

  • 3 Исторически факти

    16 4 Отговор
    И тоя остаря като цървул

    11:58 18.10.2026

  • 4 Прилича

    16 4 Отговор
    на 80 , а по акъл на 8 !

    11:58 18.10.2026

  • 5 Мразя чалгата

    15 4 Отговор
    А това е идолът на комбайнеро-интелигентите и шофьорите на автобуси от близкото минало.

    11:59 18.10.2026

  • 6 То си пише

    15 4 Отговор
    Старее като Цървул!!!!!

    12:00 18.10.2026

  • 7 Смех

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "авантгард":

    Спуках се от смех

    12:03 18.10.2026

  • 8 Един българин

    2 11 Отговор
    Честит Рожден Ден, Честит Юбилей Слави - бъди здрав и вдъхновен към правилния път за нашата Родина - да се борим заедно за просперитет и да докажем на нихилистите че сме със здрав дух и вяра.

    Коментиран от #17

    12:10 18.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дика

    6 1 Отговор
    Остарява като цървул.

    12:12 18.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Сила

    3 0 Отговор
    У....м. Р....ииииййййй

    12:17 18.10.2026

  • 14 Доста открадна

    6 0 Отговор
    И пак остаря като цървул! Изглежда на осемдесет.

    12:20 18.10.2026

  • 15 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    АБСОЛЮТНО БЕЗПОЛЕЗЕН ЖИВОТ!

    12:22 18.10.2026

  • 16 Гошо

    3 0 Отговор
    Малко му остава до пенсия, ако я доживее. Злобата го е изяла отвътре.

    12:22 18.10.2026

  • 17 Бая си опростачена

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Един българин":

    Колко ли си тресла телесата си на неговите простотии! Иначе, голЕм просперитет ни даде! Заблудени хорица с отпаднала необходимост!

    12:24 18.10.2026

  • 18 Гид

    0 0 Отговор
    ши го бива ли още да ползва сам WC

    12:27 18.10.2026

  • 19 Бангаранга

    3 0 Отговор
    Тоя Господ когато и да го прибере, все ще е късно! Шута на мафията. Същия цървул като оня от Зайчарника в Банкя!

    12:28 18.10.2026

  • 20 Много сдухан

    0 0 Отговор
    За 60 годишен!
    Аз съм 13 лета по- голям, но не му се давам на тоя тупан.
    Софка, Фикри, разни зурли с голи пъпчеьа и маанета ще отбележат празника!
    А президентката Луна, ще светне като пролетно слънце в тъмнината!

    12:31 18.10.2026

  • 21 Ицко Финци

    0 0 Отговор
    Братле, няма за какво да бързаш....

    12:32 18.10.2026

  • 22 Добре...

    1 0 Отговор
    ...че се появиха преди 6-7 год та разчупва на толупите рехата, иначе още щяхме да гледаме Жипката с чували те и мистър данс. Друг е въпроса за сетнишните решения, действия на Слави и ИТН...

    12:33 18.10.2026

  • 23 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Нормално продавачите на дънки 👖 живеят вечно Ели ако са плешиви и родени в учиндол там ДНК то име на столетници

    12:37 18.10.2026

  • 24 Троян

    0 0 Отговор
    Аз ще клеча на дувара, и ще лъскам пушка стара. Е сбъдна му се.

    12:38 18.10.2026

  • 25 Куку

    0 0 Отговор
    Честито! Пожелавам ти братче ама аз да ти го направя!

    12:38 18.10.2026