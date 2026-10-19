Бети Макгуайър от сериалите „От местопрестъплението: Маями“ и „Спешно отделение“ почина на 100 години

Американската актриса Бети Макгуайър, позната най-вече с ролята на Кейт Малоун в сериала „Growing Pains“, е починала на 100 години. Тя е издъхнала на 8 октомври в кампуса Wasserman на Motion Picture & Television Fund в Удланд Хилс, Калифорния, а причината е посочена като естествена.
Смъртта ѝ е потвърдена от Кийт Герчак, неин пълномощник. Новината е съобщена публично на 18 октомври, десет дни след кончината на актрисата.
Ролята, с която я запомниха телевизионните зрители
Макгуайър изигра Кейт Малоун – майката на героинята Маги Сийвър, изпълнена от Джоана Кърнс, и баба на децата в семейство Сийвър. Тя се появи в 12 епизода на „Growing Pains“, който се излъчваше в продължение на седем сезона.
Сред телевизионните продукции с нейно участие са „Коломбо“, „Ангелите на Чарли“, „Макгайвър“, „Спешно отделение“, „От местопрестъплението: Маями“, „Стар Трек: Космическа станция 9“, „Хил Стрийт Блус“ и „Соколин гребен“. На големия екран Макгуайър се снима във филмите „Кома“ и „Пушекът се вдига“.
Десетилетия на сцена и екран
Кариерата на Макгуайър започва на театралната сцена. През 50-те години тя участва в постановките на Бродуей „Plain and Fancy“, „Happy Hunting“ и „Oh, Captain!“, като работи заедно с известни имена като Етел Мърман, Беа Артър и Тони Рандал.
По-късно тя се включва и в турнета на мюзикъли като „Джипси“, „Оливър!“ и „Как да успееш в бизнеса, без наистина да се стараеш“. В Лас Вегас изпълнява главната роля в „Мейм“.
В по-късните си години Макгуайър остава активна в общността на Motion Picture & Television Fund. Тя е доброволец в правна клиника в Лос Анджелис, която подкрепя наематели с ниски доходи, а в самия комплекс води предаването „GabFest“ по вътрешния телевизионен канал.
Източници: au.variety.com, tvline.com, thestatesman.com
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1 Тик-Ток
Коментиран от #2
13:47 19.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.