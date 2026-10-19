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Ненчо Балабанов с нов филм и театрална премиера
  Тема: Известни личности

Ненчо Балабанов с нов филм и театрална премиера

19 Октомври, 2026 14:16 494 4

  • ненчо балабанов-
  • пътуване до марс-
  • коледни агенти-
  • театър-
  • българско кино

Актьорът продължава турнето с „Пътуване до Марс“, където играе Доналд Тръмп. На 26 ноември му предстои премиера на нова пиеса

Ненчо Балабанов с нов филм и театрална премиера - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Ненчо Балабанов обяви нови професионални проекти при гостуването си в „Преди обед“. Актьорът продължава турнето си с постановката „Пътуване до Марс“, а паралелно с това ще участва в новия български филм „Коледни агенти“.

В пиесата на Иво Сиромахов Балабанов се превъплъщава в образа на Доналд Тръмп. По думите му задачата не се изчерпва с имитацията на американския президент. Той трябва да пренесе характерната му интонация и поведение на български език.

Спектакълът представя сатиричен поглед към световни лидери. Сред останалите участници са Александра Сърчаджиева, Тодор Танчев и Тихомир Благоев. Турнето включва представления в различни градове в страната.

Премиера на нова пиеса през ноември

Балабанов съобщи и че на 26 ноември ще се състои премиерата на нова пиеса с негово участие. Допълнителни подробности за заглавието и екипа на постановката не бяха обявени в разговора.

Балабанов е част от „Коледни агенти“

Актьорът ще се появи и във филма „Коледни агенти“ – нова продукция на Българската национална телевизия. Режисьор е Тодор Чапкънов, а сред актьорите са още Ярослава Павлова и Лидия Михова.

Историята е изградена около опасност, която застрашава Коледа, и мисията на петима агенти, които трябва да спасят празника. Снимките започнаха през декември 2025 г., а премиерата е планирана за ефира на БНТ и за големия екран.

„Най-после има нов, български коледен филм, който да гледат хората и да се забавляват. Историята е много готина и персонажите“, каза Ненчо Балабанов пред БНТ.

Източници: btv.bg, bntnews.bg


България
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  • 1 А бе

    5 0 Отговор
    защо избяга от сделката тоя не може да я води

    14:54 19.10.2026

  • 2 Тиквата

    4 0 Отговор
    Тоя колко хубаво ме имитираше, щях да го взема да ми е двойник. Ама алтав излезе.

    14:56 19.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.