Ненчо Балабанов с нов филм и театрална премиера

Ненчо Балабанов обяви нови професионални проекти при гостуването си в „Преди обед“. Актьорът продължава турнето си с постановката „Пътуване до Марс“, а паралелно с това ще участва в новия български филм „Коледни агенти“.
В пиесата на Иво Сиромахов Балабанов се превъплъщава в образа на Доналд Тръмп. По думите му задачата не се изчерпва с имитацията на американския президент. Той трябва да пренесе характерната му интонация и поведение на български език.
Спектакълът представя сатиричен поглед към световни лидери. Сред останалите участници са Александра Сърчаджиева, Тодор Танчев и Тихомир Благоев. Турнето включва представления в различни градове в страната.
Премиера на нова пиеса през ноември
Балабанов съобщи и че на 26 ноември ще се състои премиерата на нова пиеса с негово участие. Допълнителни подробности за заглавието и екипа на постановката не бяха обявени в разговора.
Балабанов е част от „Коледни агенти“
Актьорът ще се появи и във филма „Коледни агенти“ – нова продукция на Българската национална телевизия. Режисьор е Тодор Чапкънов, а сред актьорите са още Ярослава Павлова и Лидия Михова.
Историята е изградена около опасност, която застрашава Коледа, и мисията на петима агенти, които трябва да спасят празника. Снимките започнаха през декември 2025 г., а премиерата е планирана за ефира на БНТ и за големия екран.„Най-после има нов, български коледен филм, който да гледат хората и да се забавляват. Историята е много готина и персонажите“, каза Ненчо Балабанов пред БНТ.
Източници: btv.bg, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А бе
14:54 19.10.2026
2 Тиквата
14:56 19.10.2026
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