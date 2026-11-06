Ръсел Бранд може да получи до 9 години затвор за сексуалните посегателства

Актьорът Ръсел Бранд може да получи между осем и девет години затвор, след като беше признат за виновен по едно обвинение за изнасилване и три обвинения за сексуално посегателство. Прогнозата е на британския адвокат Кали Сахота, който коментира пред Page Six, че окончателното наказание ще бъде решено от съдията.

„Моята оценка е около осем или девет години, но крайната присъда е в ръцете на съдията“, заяви Сахота.

Съдебните заседатели в Саутуорк краун корт в Лондон признаха 51-годишния Бранд за виновен по четири от общо седемте обвинения. Делото продължи четири седмици и се отнася до четири жени и престъпления, извършени между 1999 и 2009 г. Ръсел Бранд беше оправдан по две други обвинения за изнасилване и по едно обвинение за опит за непристойно посегателство.

По думите на Сахота британските насоки за наказанията при изнасилване предвиждат срок между четири и 19 години лишаване от свобода. Съдът трябва да определи и наказанията за трите сексуални посегателства, както и дали те ще се изтърпяват едновременно с наказанието за изнасилването или последователно.

При определянето на общия срок съдията трябва да приложи принципа на съразмерността, така че наказанието да отразява всички престъпления, без да бъде непропорционално. Ако бъде наложена фиксирана присъда от осем или девет години, Ръсел Бранд обичайно би изтърпял около две трети от нея в затвора. Това означава приблизително пет години и четири месеца до шест години зад решетките.

Остатъкът от срока би бил изтърпян под надзор в общността. Подобно освобождаване не е равнозначно на пълна свобода, тъй като осъденият трябва да спазва конкретни условия и може да бъде върнат в затвора при нарушение.

След произнасянето на присъдите комикът бе отведен под стража. Изслушването за определяне на наказанието е насрочено за понеделник, 9 ноември, в същия съд.

Сахота посочи, че в Англия и Уелс няма отделна затворническа система за известни личности или финансови престъпници. Разпределението се извършва според нивото на сигурност, риска и наличните места. При високопоставен затворник, осъден за сексуални престъпления, може да бъде направена оценка за безопасността му и той да бъде настанен в отделение за уязвими затворници, но това не е автоматично.

„Няма да има специално отношение заради известността му“, каза адвокатът.

Междувременно лондонската полиция разследва две допълнителни твърдения за изнасилване. Те са отделни от обвиненията, по които Бранд вече беше признат за виновен. Прокуратурата трябва да прецени дали доказателствата са достатъчни за нови обвинения и дали наказателното преследване е в обществен интерес.

При евентуален нов процес прокуратурата може да поиска разрешение настоящите присъди да бъдат представени като доказателства за предишно поведение. Това обаче не е автоматично и съдията ще трябва да прецени дали подобни доказателства са допустими и справедливи.

Ръсел Бранд отрича обвиненията и преди това е заявявал, че сексуалните му отношения са били по взаимно съгласие.