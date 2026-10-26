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Сузан откри любовта след „Ергенът: Любов в рая“
  Тема: Известни личности

Сузан откри любовта след „Ергенът: Любов в рая“

26 Октомври, 2026 10:43 699 8

  • сузан герасимова-
  • ергенът любов в рая-
  • риалити-
  • любов-
  • йога инструктор

Бившата участничка разказа за най-голямото си любовно разочарование и посочи кои двойки от предаването имат шанс извън него

Сузан откри любовта след „Ергенът: Любов в рая“ - 1
Кадър: bTV
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сузан Герасимова е открила любовта след участието си във втория сезон на „Ергенът: Любов в рая“. Бившата участничка разказва, че най-голямото ѝ любовно разочарование е свързано с решение да замине да живее в друга държава заради мъж. Тя определя това и като най-голямата жертва, която е правила в името на връзка.

Сузан е на 22 години и се развива като йога инструктор. Още на 19 години напуска България и започва да изгражда живота си сама в чужбина. Преди да влезе в риалити формата, преминава през трудна връзка, която променя представите ѝ за любовта и за отношението, което заслужава.

Какво търси в една връзка

Първото нещо, което Сузан забелязва в един мъж, е височината. За нея обаче външното впечатление не е достатъчно. Тя търси партньор, който да я кара да се чувства единствена и да показва чувствата си чрез малки жестове.

„Полигамията определено не е за мен“, заявява Сузан.

В предаването тя споделя, че в предишната си връзка е полагала усилия отношенията да се получат, работила е рамо до рамо с партньора си и се е грижила за дома. Въпреки това той я сравнявал с други жени, а Сузан започнала да търси вината в себе си.

Защо напусна „Ергенът: Любов в рая“

Сузан не получава роза и отпада на церемония на розата. В разговор с Лора Добрева тя казва, че е очаквала този момент, защото не е успяла да намери потенциален партньор.

„Очаквах вече да изляза, тъй като не успях да си намеря потенциален партньор“, споделя тя.

След края на участието си Сузан продължава да поддържа контакт с част от момичетата в предаването. Тя разговаря от време на време с Памела и Галена.

Когато е попитана кои двойки имат шанс да останат заедно и извън „Ергенът: Любов в рая“, Сузан посочва Ивка Бейбе и Влади, както и Таисия и Салех.

Първата работа и първите спечелени пари

Първата работа на Сузан е била в магазина за дрехи на майка ѝ. Първата по-голяма сума, която е изкарала, е използвала за шофьорската си книжка.

Източник: ladyzone.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Роджър Мур 007 ⛷️

    5 0 Отговор
    Всички куувета работят йога/фитнес инструкторки, танцьорки/сервитьорки, брокери на апартаменти в Манастирски, Кръстова вада, Младост, Студентски.

    Коментиран от #7

    10:52 26.10.2026

  • 4 Трол

    2 0 Отговор
    Хубаво момиче, но много не му се разбира какво приказва.

    10:53 26.10.2026

  • 5 Ами,

    2 0 Отговор
    Много ретро визия и семпъл умствен багаж.

    11:01 26.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 я по-сериозно

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Такива жени":

    Какви месеци?През ден два се влюбват и наред е следващия.

    11:09 26.10.2026