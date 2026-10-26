Сузан откри любовта след „Ергенът: Любов в рая“

Сузан Герасимова е открила любовта след участието си във втория сезон на „Ергенът: Любов в рая“. Бившата участничка разказва, че най-голямото ѝ любовно разочарование е свързано с решение да замине да живее в друга държава заради мъж. Тя определя това и като най-голямата жертва, която е правила в името на връзка.
Сузан е на 22 години и се развива като йога инструктор. Още на 19 години напуска България и започва да изгражда живота си сама в чужбина. Преди да влезе в риалити формата, преминава през трудна връзка, която променя представите ѝ за любовта и за отношението, което заслужава.
Какво търси в една връзка
Първото нещо, което Сузан забелязва в един мъж, е височината. За нея обаче външното впечатление не е достатъчно. Тя търси партньор, който да я кара да се чувства единствена и да показва чувствата си чрез малки жестове.
В предаването тя споделя, че в предишната си връзка е полагала усилия отношенията да се получат, работила е рамо до рамо с партньора си и се е грижила за дома. Въпреки това той я сравнявал с други жени, а Сузан започнала да търси вината в себе си.
Защо напусна „Ергенът: Любов в рая“
Сузан не получава роза и отпада на церемония на розата. В разговор с Лора Добрева тя казва, че е очаквала този момент, защото не е успяла да намери потенциален партньор.„Очаквах вече да изляза, тъй като не успях да си намеря потенциален партньор“, споделя тя.
След края на участието си Сузан продължава да поддържа контакт с част от момичетата в предаването. Тя разговаря от време на време с Памела и Галена.
Когато е попитана кои двойки имат шанс да останат заедно и извън „Ергенът: Любов в рая“, Сузан посочва Ивка Бейбе и Влади, както и Таисия и Салех.
Първата работа и първите спечелени пари
Първата работа на Сузан е била в магазина за дрехи на майка ѝ. Първата по-голяма сума, която е изкарала, е използвала за шофьорската си книжка.
Източник: ladyzone.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Роджър Мур 007 ⛷️
Коментиран от #7
10:52 26.10.2026
4 Трол
10:53 26.10.2026
5 Ами,
11:01 26.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 я по-сериозно
До коментар #6 от "Такива жени":Какви месеци?През ден два се влюбват и наред е следващия.
11:09 26.10.2026