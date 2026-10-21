Ким Кардашиян се костюмира като дъщеря си Норт за Хелоуин (ВИДЕО)

Ким Кардашиян избра необичаен костюм за Хелоуин – преобрази се в собствената си дъщеря Норт Уест. Риалити звездата показа снимки и видео от промяната си в Instagram, като копира до най-малкия детайл разпознаваемия стил на 13-годишната Норт.
Кардашиан се появи с дълга яркосиня коса, изкуствени пиърсинги по лицето и ръцете, черни бижута на зъбите и дълги нокти. Тя повтори и характерните пози на дъщеря си, включително снимки с ръка пред устата. Визията е вдъхновена от начина, по който Норт се представя в социалните мрежи.
Публикацията предизвика бързи реакции заради приликата между двете. Един от потребителите написа: „Момиче, помислих, че това е Норт.“ Друг коментира: „Майка! Буквално близначки!“
Изборът на Ким идва на фона на засиленото внимание към външния вид на Норт. Тийнейджърката често носи дрехи в готик стил, използва декоративни пиърсинги и експериментира с прическата си. Част от потребителите определиха визията ѝ като „демонична“, което доведе до публична реакция от нейна страна.
Норт заяви, че хората не трябва да съдят за характера ѝ по начина, по който се облича. При обсъждане на своя сценична визия тя я описа като „готик Лолита“ и обясни защо е избрала изцяло бели дрехи.
„Ако ще правя първото си шоу, трябва да дойда като ангел, изцяло в бяло“, каза Норт.
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1 Пич
За Хелоуин просто трябва да бъде себе си!!!
12:05 21.10.2026