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Ким Кардашиян се костюмира като дъщеря си Норт за Хелоуин (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Ким Кардашиян се костюмира като дъщеря си Норт за Хелоуин (ВИДЕО)

21 Октомври, 2026 11:58 498 1

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  • известни личности

Риалити звездата копира синята коса, пиърсингите и готик стила на 13-годишната си дъщеря

Ким Кардашиян се костюмира като дъщеря си Норт за Хелоуин (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Ким Кардашиян избра необичаен костюм за Хелоуин – преобрази се в собствената си дъщеря Норт Уест. Риалити звездата показа снимки и видео от промяната си в Instagram, като копира до най-малкия детайл разпознаваемия стил на 13-годишната Норт.

Кардашиан се появи с дълга яркосиня коса, изкуствени пиърсинги по лицето и ръцете, черни бижута на зъбите и дълги нокти. Тя повтори и характерните пози на дъщеря си, включително снимки с ръка пред устата. Визията е вдъхновена от начина, по който Норт се представя в социалните мрежи.

Публикацията предизвика бързи реакции заради приликата между двете. Един от потребителите написа: „Момиче, помислих, че това е Норт.“ Друг коментира: „Майка! Буквално близначки!“

Изборът на Ким идва на фона на засиленото внимание към външния вид на Норт. Тийнейджърката често носи дрехи в готик стил, използва декоративни пиърсинги и експериментира с прическата си. Част от потребителите определиха визията ѝ като „демонична“, което доведе до публична реакция от нейна страна.

Норт заяви, че хората не трябва да съдят за характера ѝ по начина, по който се облича. При обсъждане на своя сценична визия тя я описа като „готик Лолита“ и обясни защо е избрала изцяло бели дрехи.

„Ако ще правя първото си шоу, трябва да дойда като ангел, изцяло в бяло“, каза Норт.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    2 0 Отговор
    Е, доживях да кажа добра дума и за Ким!
    За Хелоуин просто трябва да бъде себе си!!!

    12:05 21.10.2026