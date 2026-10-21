Алис Купър написа автобиографията си: Върнах се към християнската вяра

На сцената Алис Купър е сред най-разпознаваемите лица на шок рока, но извън нея разказва за неделните си посещения в църква, четене на Библията и завръщането си към християнската вяра. 78-годишният музикант представи автобиографията си „Дявол на рамото ми“ пред почитатели в британския град Улвърхамптън.
Срещата включва и сесия с въпроси и отговори и е част от турне във Великобритания, посветено на книгата. В нея Алис Купър говори за кариерата си, продължила близо шест десетилетия, за годините на зависимости и за човека зад сценичния грим и провокативните спектакли.
„Бях като блудния син“
„Животът ми е доста необичаен, защото бях като блудния син. Израснах в лоното на християнската църква, отдалечих се максимално от нея, а след това се завърнах“, разказва музикантът.
Алис Купър посочва, че посещава църква всяка неделя и понякога води библейски четения. Тази част от живота му контрастира с образа, който изгражда пред публиката от началото на кариерата си.
Два образа на един човек
Изпълнителят е известен като „кръстника на шок рока“, а сред най-популярните му песни са „School's Out“, „Poison“ и „I'm Eighteen“. В автобиографията си той разглежда разликата между сценичния персонаж и личността извън сцената.
„Алис - персонажът, когото пресъздавам на сцената, е пълна противоположност на мен самия“, казва Купър, чието истинско име е Винсент Деймън Фурние. Той сравнява отношенията между двамата с тези между доктор Джекил и мистър Хайд.
Книгата проследява възходите и паденията в кариерата му, както и периодите, в които алкохолът и наркотиците заемат централно място в живота му. По думите на музиканта употребата на кокаин го е превърнала в различен човек и всичко се е съсредоточило изцяло върху наркотика.
„Всички ние се поучихме от хората, които починаха на 27-годишна възраст - разбрахме, че този начин на живот не води до нищо добро“, посочва той. Алис Купър допълва, че днешните млади хора са изправени пред по-големи опасности, свързани с наркотиците, отколкото предишните поколения.
Купър е основател и на организацията Solid Rock, която предлага безплатни извънкласни занимания по музика, танци и други изкуства. Според него подобна подкрепа е особено важна за децата заради все по-опасната среда извън дома.
В „Дявол на рамото ми“ музикантът събира историите за славата, зависимостите, вярата и създаването на сценичния образ, превърнал името Алис Купър в едно от най-разпознаваемите в рок музиката.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хм.....
19:34 21.10.2026
2 Прилича
Но Покаянието е Тайнство и се прави само на изповед, тайно, и не се описват всички страстни преживявания така, че да звучи като нещо незначително или даже забавно..
19:40 21.10.2026
3 Ами сега?
Коментиран от #5
19:46 21.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Няма ами сега!
До коментар #3 от "Ами сега?":Библията е написана точно и ясно, и не се тълкува! Тълкуват я само тези лъжци, които искат да подчинят останалите хора на себе си, и я тълкуват като дявола, евангелието!
Коментиран от #10
19:51 21.10.2026
6 Дзак
Коментиран от #8
20:04 21.10.2026
7 Пламен
Дълги години той създаваше и издържаше центрове за деца в бедните квартали.Там беше обзаведено с компютри, фитнес зали, тенис маси , музикални инструменти и т.н.
Целта му беше дечурлигата да се занимават с нещо , което има смисъл., а не с наркотици. Легендарният рокаджия вярва, че „най-големият враг на тийнейджърите е твърде многото свободно време“, и затова създава тези центрове като творческо убежище.
Всъщност той си е идеален християнин.
20:08 21.10.2026
8 Ааа... Не !
До коментар #6 от "Дзак":Не ти решаваш дали някой да се върне при Господа, и не ти решаваш, дали Господ ще му прости!
20:11 21.10.2026
9 БеГемот
20:12 21.10.2026
10 Разум
До коментар #5 от "Няма ами сега!":А какъв е изводът от притчата за присметливия управител, който излъгал в сметките, а господарят, вместо да го накаже, го похвалил? Аз лично бих се доверил на Светите отци от Светата Църква за тълкуване на Светото Писание. Такива са Св. Йоан Златоуст, Св. Ефрем Сирин, Св. Теофилакт Български и много други..
20:16 21.10.2026
11 Дзак
20:20 21.10.2026