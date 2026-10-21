Алис Купър написа автобиографията си: Върнах се към християнската вяра

На сцената Алис Купър е сред най-разпознаваемите лица на шок рока, но извън нея разказва за неделните си посещения в църква, четене на Библията и завръщането си към християнската вяра. 78-годишният музикант представи автобиографията си „Дявол на рамото ми“ пред почитатели в британския град Улвърхамптън.

Срещата включва и сесия с въпроси и отговори и е част от турне във Великобритания, посветено на книгата. В нея Алис Купър говори за кариерата си, продължила близо шест десетилетия, за годините на зависимости и за човека зад сценичния грим и провокативните спектакли.

„Бях като блудния син“

„Животът ми е доста необичаен, защото бях като блудния син. Израснах в лоното на християнската църква, отдалечих се максимално от нея, а след това се завърнах“, разказва музикантът.

Алис Купър посочва, че посещава църква всяка неделя и понякога води библейски четения. Тази част от живота му контрастира с образа, който изгражда пред публиката от началото на кариерата си.

Два образа на един човек

Изпълнителят е известен като „кръстника на шок рока“, а сред най-популярните му песни са „School's Out“, „Poison“ и „I'm Eighteen“. В автобиографията си той разглежда разликата между сценичния персонаж и личността извън сцената.

„Алис - персонажът, когото пресъздавам на сцената, е пълна противоположност на мен самия“, казва Купър, чието истинско име е Винсент Деймън Фурние. Той сравнява отношенията между двамата с тези между доктор Джекил и мистър Хайд.

Книгата проследява възходите и паденията в кариерата му, както и периодите, в които алкохолът и наркотиците заемат централно място в живота му. По думите на музиканта употребата на кокаин го е превърнала в различен човек и всичко се е съсредоточило изцяло върху наркотика.

„Всички ние се поучихме от хората, които починаха на 27-годишна възраст - разбрахме, че този начин на живот не води до нищо добро“, посочва той. Алис Купър допълва, че днешните млади хора са изправени пред по-големи опасности, свързани с наркотиците, отколкото предишните поколения.

Купър е основател и на организацията Solid Rock, която предлага безплатни извънкласни занимания по музика, танци и други изкуства. Според него подобна подкрепа е особено важна за децата заради все по-опасната среда извън дома.

В „Дявол на рамото ми“ музикантът събира историите за славата, зависимостите, вярата и създаването на сценичния образ, превърнал името Алис Купър в едно от най-разпознаваемите в рок музиката.