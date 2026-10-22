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Хънтър Шейфър от "Еуфория" разказа за операцията за утвърждаване на пола
  Тема: Известни личности

Хънтър Шейфър от "Еуфория" разказа за операцията за утвърждаване на пола

22 Октомври, 2026 07:42 1 401 10

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Звездата от „Еуфория“ разказа за решението си и трудното възстановяване, при което е можела да прави едва по 150 крачки дневно

Хънтър Шейфър от "Еуфория" разказа за операцията за утвърждаване на пола - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Хънтър Шейфър разкри, че през декември 2025 г. е претърпяла операция за утвърждаване на пола. Актрисата от „Еуфория“ разказа за решението си в интервю за Elle, посветено на новата ѝ главна роля в сериала „Блейд Рънър 2099“.


„Операцията беше невероятна и много ми харесва“, споделя Шейфър. По думите ѝ решението е дошло след дълъг период, в който е опитвала да се чувства комфортно с тялото си, като едновременно с това е приемала по-широкото измерение на своята идентичност.

Актрисата описва разликата между идеите, с които човек може да се идентифицира, и начина, по който иска да живее в реалността. Именно това несъответствие я е насочило към медицинската стъпка, която днес определя като правилна за себе си.

Възстановяването е ограничавало движенията ѝ

В началото на 2026 г. Шейфър е прекарала възстановителния период в голям апартамент, където е приемала близки приятели и роднини. Най-сериозното ограничение е било свързано с движението.

„Лимитът ми беше 150 крачки на ден, което е нищо“, казва тя. През този период актрисата е забавила значително темпото си и е разчитала на подкрепата на най-близките си хора.

Шейфър започва своя преход на 14 години. Три години по-късно става най-младият ищец в делото срещу HB2 - закона в Северна Каролина, който ограничаваше достъпа до обществени тоалетни според пола, записан при раждането.

Първа главна телевизионна роля

Новото откровение идва в период, когато кариерата на Шейфър навлиза в следващ етап. След ролята на Джулс във „Еуфория“, участието в „Кукувица“ и „Мадона: Майка Мери“, тя поема първата си главна телевизионна роля.

В „Блейд Рънър 2099“ актрисата играе Кора - човек, който се представя за репликант, за да оцелее. Премиерата на лимитирания сериал е планирана за ноември 2026 г.

Шейфър вижда връзка между историята на героинята си и собствените си преживявания, свързани с тялото и идентичността. Кора крие истинската си същност в свят, в който това е въпрос на оцеляване, докато актрисата говори открито за пътя към усещането, че е свързана със собственото си тяло.

Шейфър е израснала в Роли, Северна Каролина, в семейство на пастори. Днес тя поддържа по-хармонични отношения с роднините си, след като като тийнейджър е преживяла силен конфликт с консервативната среда около себе си.

Източници: woman.bg, elle.com


САЩ
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ........–

    5 2 Отговор
    Ако и ги намажа с йод хептен ще се изгубят.Перо няма да и требе.

    07:45 22.10.2026

  • 3 ИНФОРМАЦИОННО НАСИЛИЕ

    13 2 Отговор
    Са подобни статии. "Утвърждаване на пола" било да ти го отрежат.

    07:48 22.10.2026

  • 4 Киро

    7 0 Отговор
    Това ще изгори без да свети. Като тестови автомобил ще го карам.

    07:48 22.10.2026

  • 5 Ще го блъскам яко

    2 0 Отговор
    в стопа. И хубаво ще свири на гайдата.

    08:09 22.10.2026

  • 6 ПП-ДБ-ЛГБТ и т.н.

    12 1 Отговор
    Изключително "важна" новина, която никак не ни интересува нас, НОРМАЛНИТЕ...

    08:10 22.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Директора👨‍✈️

    4 0 Отговор
    Макя ви шашава да @№$€€%$№@!

    08:25 22.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.