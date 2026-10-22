Хънтър Шейфър от "Еуфория" разказа за операцията за утвърждаване на пола

Хънтър Шейфър разкри, че през декември 2025 г. е претърпяла операция за утвърждаване на пола. Актрисата от „Еуфория“ разказа за решението си в интервю за Elle, посветено на новата ѝ главна роля в сериала „Блейд Рънър 2099“.
„Операцията беше невероятна и много ми харесва“, споделя Шейфър. По думите ѝ решението е дошло след дълъг период, в който е опитвала да се чувства комфортно с тялото си, като едновременно с това е приемала по-широкото измерение на своята идентичност.
Актрисата описва разликата между идеите, с които човек може да се идентифицира, и начина, по който иска да живее в реалността. Именно това несъответствие я е насочило към медицинската стъпка, която днес определя като правилна за себе си.
Възстановяването е ограничавало движенията ѝ
В началото на 2026 г. Шейфър е прекарала възстановителния период в голям апартамент, където е приемала близки приятели и роднини. Най-сериозното ограничение е било свързано с движението.
„Лимитът ми беше 150 крачки на ден, което е нищо“, казва тя. През този период актрисата е забавила значително темпото си и е разчитала на подкрепата на най-близките си хора.
Шейфър започва своя преход на 14 години. Три години по-късно става най-младият ищец в делото срещу HB2 - закона в Северна Каролина, който ограничаваше достъпа до обществени тоалетни според пола, записан при раждането.
Първа главна телевизионна роля
Новото откровение идва в период, когато кариерата на Шейфър навлиза в следващ етап. След ролята на Джулс във „Еуфория“, участието в „Кукувица“ и „Мадона: Майка Мери“, тя поема първата си главна телевизионна роля.
В „Блейд Рънър 2099“ актрисата играе Кора - човек, който се представя за репликант, за да оцелее. Премиерата на лимитирания сериал е планирана за ноември 2026 г.
Шейфър вижда връзка между историята на героинята си и собствените си преживявания, свързани с тялото и идентичността. Кора крие истинската си същност в свят, в който това е въпрос на оцеляване, докато актрисата говори открито за пътя към усещането, че е свързана със собственото си тяло.
Шейфър е израснала в Роли, Северна Каролина, в семейство на пастори. Днес тя поддържа по-хармонични отношения с роднините си, след като като тийнейджър е преживяла силен конфликт с консервативната среда около себе си.
Източници: woman.bg, elle.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ........–
07:45 22.10.2026
3 ИНФОРМАЦИОННО НАСИЛИЕ
07:48 22.10.2026
4 Киро
07:48 22.10.2026
5 Ще го блъскам яко
08:09 22.10.2026
6 ПП-ДБ-ЛГБТ и т.н.
08:10 22.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Директора👨✈️
08:25 22.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.