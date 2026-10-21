Джулия Стайлс почете Хийт Леджър с танц 18 години след смъртта му (ВИДЕО)

Джулия Стайлс почете покойния си екранен партньор Хийт Леджър с емоционално изпълнение в „Dancing with the Stars“. Актрисата и професионалният ѝ партньор Езра Соса представиха съвременен танц в епизода „Dedication Night“, посветен на хората и местата, оставили следа в живота на участниците.

Изборът на песен върна зрителите към една от най-познатите сцени от филма „10 неща, които мразя в теб“ от 1999 г. Стайлс и Соса танцуваха на „Can’t Take My Eyes Off You“ на Франки Вали – песента, която героят на Леджър, Патрик Верона, изпява от трибуните за Кат Стратфорд, в ролята на Стайлс.

Събиране на актьорите 27 години по-късно

В края на изпълнението прозвуча гласът на Стайлс, която рецитира стихотворението от финала на филма. След това на дансинга се появиха Джоузеф Гордън-Левит, Лариса Олейник, Андрю Кийгън, Габриел Юниън и Сюзън Мей Прат – нейни колеги от романтичната комедия.

Телевизионният сайт TV Insider съобщи, че Стайлс е оставила роза пред снимка на себе си и Леджър, преди да се обърне към останалите актьори. Те се появиха заедно и във видео зад кулисите на предаването, заснето преди живото излъчване.

„Иска ми се да можех да му се обадя“

Във видеото преди танца Стайлс говори през сълзи за работата си с Леджър. „Научих много от Хийт. С него беше толкова лесно“, каза тя, цитирана от Variety.

Актрисата добави, че има много хубави спомени, но съжалява, че вече не може да вдигне телефона и да му каже: „Хей, приятелю, хората наистина обичат този филм. Направихме нещо специално.“

Стайлс разказа и че реакцията ѝ в сцената, в която Патрик пее от трибуните, е била напълно искрена. „Бях толкова очарована от него“, каза тя, цитирана от Us Weekly.

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Най-добрият резултат на Стайлс досега

Изпълнението донесе на Стайлс и Соса четири оценки 9, или общо 36 точки от 40. Това е най-високият резултат на актрисата в сезона до този момент.

Хийт Леджър почина през януари 2008 г. на 28 години. „10 неща, които мразя в теб“ остава една от ролите, с които той и Джулия Стайлс са най-силно свързвани в началото на кариерите си.

Епизодът завърши без елиминация. Според TV Insider следващата седмица останалите 10 двойки ще участват в тематична вечер за Хелоуин, която ще завърши с двойно отпадане.

Източници: au.variety.com, tvinsider.com, usmagazine.com