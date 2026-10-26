София Вергара и Дан Рейнолдс разпалиха слухове за романс

Дан Рейнолдс и София Вергара предизвикаха спекулации за възможна романтична връзка, след като вечеряха заедно в Лос Анджелис. Вокалистът на Imagine Dragons и актрисата бяха забелязани на 24 октомври в италианския ресторант „Чиприани“ в Бевърли Хилс.
Рейнолдс, който е на 39 години, и 54-годишната Вергара са били с приятели по време на вечерята. Според снимки, получени от TMZ, двамата са се усмихвали и са се държали за ръце през масата. Нито един от тях не е потвърдил публично, че между тях има романтична връзка.
Появата идва след раздялата с Минка Кели
Общата вечеря на Рейнолдс и Вергара се състоя само няколко седмици след края на връзката му с Минка Кели. За раздялата на музиканта и актрисата беше съобщено на 7 октомври, след почти четири години заедно. Двамата за първи път бяха свързани романтично през ноември 2022 г.
Рейнолдс и Кели не са коментирали публично причината за раздялата. Последната информация за отношенията им беше последвана от няколко публични появи на музиканта с други жени.
Рейнолдс беше видян и с Шантел Джефрис
На 18 октомври Дан Рейнолдс присъства на концерт на Майли Сайръс в „Холивуд Боул“ заедно с Шантел Джефрис. Двамата пристигнаха заедно и седяха един до друг по време на шоуто, но и тогава не беше потвърдено, че са двойка.
Източници: eonline.com, tmz.com
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06:36 26.10.2026