Том Джоунс отложи два концерта заради тежък грип

Том Джоунс отложи два концерта в Калифорния, след като се разболя от тежък грип. 86-годишният певец е трябвало да пее в Лос Анджелис на 26 октомври и в Сан Диего на 27 октомври, но по лекарска препоръка е променил програмата си.
„Неочаквано ме повали тежък грип“, написа Джоунс в публикация до почитателите си. Той добави, че през последните седмици е изнесъл 20 концерта и е пял пред публика в различни градове в САЩ.
Шоуто в Сан Диего ще се състои на 3 ноември в The Rady Shell at Jacobs Park. Концертът в Лос Анджелис е насрочен за 4 ноември в Greek Theatre.
„Наистина съжалявам за причиненото неудобство. Очаквам с нетърпение скоро да се видя с всички вас“, заяви певецът.
Билетите за първоначалните дати остават валидни за съответните нови концерти. Феновете, които не могат да присъстват на 3 или 4 ноември, трябва да се обърнат към мястото, от което са закупили билетите, за да поискат възстановяване на сумата.
През юли 2025 г. Том Джоунс отложи концерт в Бремен, Германия, заради инфекция на горните дихателни пътища. Тогавашното му участие на 22 юли беше преместено за 28 юли, като билетите също останаха валидни за новата дата.
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