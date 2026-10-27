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Хари и Меган напуснаха Великобритания на фона на разследването срещу баща ѝ
  Тема: Известни личности

Хари и Меган напуснаха Великобритания на фона на разследването срещу баща ѝ

27 Октомври, 2026 16:58 1 106 7

  • меган маркъл-
  • принц хари-
  • томас маркъл-старши-
  • кралското семейство-
  • филипини

Според Page Six семейството е заминало с двете си деца, докато във Филипините се проверяват твърдения срещу бащата на Меган Маркъл

Хари и Меган напуснаха Великобритания на фона на разследването срещу баща ѝ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принц Хари и Меган Маркъл според Page Six са напуснали Великобритания заедно с двете си деца на фона на разследването срещу бащата на Меган – Томас Маркъл-старши. Не е ясно къде точно е заминало семейството. Представител на Хари и Меган не е дал незабавен коментар пред американското издание.

Приятелка на Меган е заявила пред списание Hello!, че херцогинята на Съсекс е „много, много разстроена“ и че преживява тежък емоционален период. По думите ѝ Меган гледала дъщеря си и мислела за предполагаемите жертви.

„Дълбоко съм разстроена от новините, които излязоха през последните 24 часа, и мислите ми са с всички деца, които може да са пострадали“, заяви Меган Маркъл относно скандалните новини.

Твърденията срещу 82-годишния Томас Маркъл-старши са свързани с предполагаемо откриване на материали със сексуално насилие над деца в имот в Себу, Филипините. Томас Маркъл-младши твърди, че е намерил файловете, докато разчиствал дома на баща си, и е подал сигнал до местните власти.

Филипинските власти потвърдиха, че проверяват случая. По данни на Асошиейтед прес Федералното бюро за разследване на САЩ е потърсило съдействие от филипинските служби, а местната полиция също работи по сигнала. Все още няма данни разследването да е приключило или да е повдигнато обвинение.

Томас Маркъл-старши отрича обвиненията. В интервю за Daily Mail той ги е определил като „болни лъжи“ и е заявил, че не би могъл да извърши това, в което е обвинен.

Меган заяви, че е научила за твърденията срещу баща си още през 2018 г. и че тогава е получила уверения, че те ще бъдат разследвани. Тя обясни, че именно желанието ѝ да защити децата си е причината да прекъсне отношенията си с него.

Асошиейтед прес съобщи, че Метрополитън полицията е получила през януари 2019 г. писмо с твърдения за предполагаеми нарушения извън Великобритания. Съдържанието му е било предадено на офиса на Хари и Меган, но не и на други правоохранителни органи. Сега британската полиция проверява начина, по който е обработен документът.

На фона на семейната криза Меган Маркъл има и потвърден професионален ангажимент в Австралия. Тя ще бъде водеща или специален участник в „Junior MasterChef Australia“ заедно с Пох Линг Йоу. Снимките ще се проведат в Мелбърн за няколко седмици, а предаването е планирано за 2027 г.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 моля ви се

    16 0 Отговор
    Да се махат и най-вече вие да спрете да пишете за тия, защото НЕ НИ ПУККА ЗА ТЯХ ОК?

    17:00 27.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Фитнес чалма

    1 0 Отговор
    Най богатото на протеини мляко е в таксим банк

    17:35 27.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 дедо

    0 0 Отговор
    Спрете да пишете за този хибрид !

    18:25 27.10.2026