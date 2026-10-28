Лисици все по-често се появяват в софийските квартали, особено в югозападните райони близо до Витоша. Специалисти вече говорят за трето и дори четвърто поколение градски лисици, които са се приспособили към живота в столицата.

Сред причините за увеличаването на популацията са намалелият брой бездомни кучета, лесният достъп до храна и липсата на естествени врагове. Животните не образуват глутници и обикновено не търсят контакт с хората, а се движат из кварталите в търсене на храна.

В София лисици са забелязвани най-вече в районите, разположени в близост до планината. По-рядко се срещат около големите пътни артерии като „Цариградско шосе“ и Околовръстния път.

„Не ги хранете“, съветва Явор Гечев

„Във всеки град от Централна, Северна и Западна Европа има популация от градски лисици“, коментира пред БНТ активистът за правата на животните Явор Гечев.

Той съветва хората да не хранят животните и да не ги привикват към определени места. По думите му това не е добре нито за лисиците, нито за живеещите в съответния район.

В социалните мрежи редовно се публикуват видеоклипове на лисици в столични квартали. Жители разказват, че са ги виждали около жилищни сгради, заведения и детски площадки. Част от хората не се притесняват от присъствието им, но се тревожат за безопасността на самите животни.

Пясъчниците са сред предпочитаните места

В квартал „Лагера“ жители са заснели лисица на детска площадка. Пясъчниците са сред местата, които животните използват както за игра, така и за тоалет. Затова те трябва да бъдат покривани, а пясъкът да се подменя и дезинфекцира редовно.

Лисиците често стават жертви на автомобили, тъй като не умеят да се пазят от движението по улиците. В градска среда обаче намират повече храна, отколкото в гората, което ги задържа около домовете и контейнерите.

Собствениците на малки кучета трябва да бъдат внимателни при среща с лисица. Животните обичайно избягват хората, но могат да се доближат до домашни любимци, когато търсят храна или се движат по позната за тях територия.

Източници: bntnews.bg