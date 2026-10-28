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Лисици все по-често се появяват в софийските квартали

Лисици все по-често се появяват в софийските квартали

28 Октомври, 2026 18:26, обновена 28 Октомври, 2026 18:27 816 10

  • лисици-
  • софия-
  • градски лисици-
  • лагера-
  • диви животни

В столицата вече има трето и четвърто поколение градски лисици. Те търсят храна около домовете и детските площадки, но често стават жертви на автомобили

Лисици все по-често се появяват в софийските квартали - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лисици все по-често се появяват в софийските квартали, особено в югозападните райони близо до Витоша. Специалисти вече говорят за трето и дори четвърто поколение градски лисици, които са се приспособили към живота в столицата.

Сред причините за увеличаването на популацията са намалелият брой бездомни кучета, лесният достъп до храна и липсата на естествени врагове. Животните не образуват глутници и обикновено не търсят контакт с хората, а се движат из кварталите в търсене на храна.

В София лисици са забелязвани най-вече в районите, разположени в близост до планината. По-рядко се срещат около големите пътни артерии като „Цариградско шосе“ и Околовръстния път.

„Не ги хранете“, съветва Явор Гечев

„Във всеки град от Централна, Северна и Западна Европа има популация от градски лисици“, коментира пред БНТ активистът за правата на животните Явор Гечев.

Той съветва хората да не хранят животните и да не ги привикват към определени места. По думите му това не е добре нито за лисиците, нито за живеещите в съответния район.

В социалните мрежи редовно се публикуват видеоклипове на лисици в столични квартали. Жители разказват, че са ги виждали около жилищни сгради, заведения и детски площадки. Част от хората не се притесняват от присъствието им, но се тревожат за безопасността на самите животни.

Пясъчниците са сред предпочитаните места

В квартал „Лагера“ жители са заснели лисица на детска площадка. Пясъчниците са сред местата, които животните използват както за игра, така и за тоалет. Затова те трябва да бъдат покривани, а пясъкът да се подменя и дезинфекцира редовно.

Лисиците често стават жертви на автомобили, тъй като не умеят да се пазят от движението по улиците. В градска среда обаче намират повече храна, отколкото в гората, което ги задържа около домовете и контейнерите.

Собствениците на малки кучета трябва да бъдат внимателни при среща с лисица. Животните обичайно избягват хората, но могат да се доближат до домашни любимци, когато търсят храна или се движат по позната за тях територия.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 наблюдател

    11 7 Отговор
    Това на снимката НЕ е лисица.

    Коментиран от #7

    18:28 28.10.2026

  • 2 Хахаха хахаха

    8 7 Отговор
    Сиви лисици не съществуват

    18:30 28.10.2026

  • 3 Факт4екър

    8 8 Отговор
    Лисица Хъски

    18:31 28.10.2026

  • 4 Ало измами

    3 0 Отговор
    Хитрите лисици се опитват да измъкнат сиренцето на старите гарги.

    18:32 28.10.2026

  • 5 Някой си

    17 3 Отговор
    Като изсичат горите за фотоволтаици така ще е...

    18:32 28.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гледай

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "наблюдател":

    На заден план.

    18:46 28.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 67845856

    2 1 Отговор
    вярно има много лисици ! намърдали са се във всеки втори апартамент или къща и смучат яко ! наскоро се оттървах от една и се родих !

    18:58 28.10.2026

  • 10 Родина

    0 0 Отговор
    Изгонете зелените НПО от горите . Особено
    от Витоша .

    19:16 28.10.2026