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Европейски рекорд: 2-килограмова круша край Подкова
  Тема: Войната на пътя

Европейски рекорд: 2-килограмова круша край Подкова

28 Октомври, 2026 18:30, обновена 28 Октомври, 2026 18:38 652 0

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Братята Зеки и Хикмет Ахмед са отгледали плод, който тежи близо 2 килограма. Според БНТ той е почти два пъти по-тежък от досегашния френски носител на приза

Европейски рекорд: 2-килограмова круша край Подкова - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Почти 2-килограмова круша е отгледана в овощна градина край кърджалийското село Подкова. Производители са братята Зеки Ахмед и Хикмет Ахмед, а плодът е представен от БНТ като нов европейски рекорд.

Крушата тежи близо 2 килограма и според публикацията с нея могат да се нахранят около десет души. „С нея спокойно могат да се нахранят десет души“, отбелязва БНТ в репортажа си.

Плодът е почти два пъти по-тежък от френския носител на досегашния рекорд. В материала обаче не са посочени официална организация, процедура или дата за формално признаване на постижението.

Репортерът Красимир Ангелов посети овощната градина, за да покаже как се отглежда толкова голяма круша и какви грижи стоят зад добрата реколта. БНТ публикува репортажа на 28 октомври 2026 г.

Източници: bntnews.bg


Кърджали / България
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