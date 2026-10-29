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Почина актрисата Барбара Бари, позната от „Barney Miller“
  Тема: Известни личности

Почина актрисата Барбара Бари, позната от „Barney Miller“

29 Октомври, 2026 03:54, обновена 29 Октомври, 2026 03:56 443 1

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Номинираната за „Оскар“ актриса е издъхнала на 95 години в дома си в Манхатън

Почина актрисата Барбара Бари, позната от „Barney Miller“ - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американската актриса и автор Барбара Бари е починала на 95 години. Тя е издъхнала на 28 октомври в дома си в Манхатън след диагноза за терминален рак, съобщи „Ню Йорк таймс“, позовавайки се на дъщеря ѝ Джейн Харник. Смъртта е била медицински подпомогната.

„Мога да потвърдя, че смъртта ѝ е била медицински подпомогната в съответствие със закона на щата Ню Йорк за медицинска помощ при умиране, на който тя беше привърженик и защитник“, заяви представителят на семейството Гари Герш пред E! News.

Кариера между сцената, киното и телевизията

Барбара Бари е родена на 23 май 1931 г. в Чикаго. Кариерата ѝ продължава повече от шест десетилетия и преминава през театъра, киното и телевизията.

През 1964 г. тя печели наградата за най-добра актриса на кинофестивала в Кан за филма „One Potato, Two Potato“. По-късно получава номинация за „Оскар“ за поддържащата си роля във филма „Breaking Away“ от 1979 г. За участието си в телевизионната версия на продукцията е номинирана и за награда „Еми“.

На Бродуей Бари е част от оригиналния състав на мюзикъла „Company“ на Стивън Сондхайм и Джордж Фърт. Ролята ѝ носи номинация за награда „Тони“. Участва още в постановки като „California Suite“ и „Torch Song Trilogy“.

Запомнена от телевизионните зрители

Широката публика я познава най-вече като съпругата на полицейския сержант Барни Милър в едноименния сериал, излъчван от 1975 до 1982 г. По-късно тя играе и бабата на героинята на Брук Шийлдс в „Suddenly Susan“.

Сред телевизионните ѝ участия са още сериали като „Law & Order“, „Law & Order: Special Victims Unit“, „Family Ties“, „thirtysomething“, „Nurse Jackie“ и „Pushing Daisies“.

Бари е автор и на книги. Тя пише романите за млади читатели „Lone Star“ и „Adam Zigzag“, както и „Second Act“ и „Don’t Die of Embarrassment“, в които разказва за преживяванията си с рак и колостома. След смъртта ѝ остават дъщеря ѝ Джейн, синът ѝ Арън и три внучки.

Източници: tvline.com, eonline.com, broadway.com


САЩ
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  • 1 град козлодуй

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    дано скоро да се оправи жената

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