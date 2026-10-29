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Хартиените сламки се оказаха по-вредни за здравето и околната среда от пластмасовите

Хартиените сламки се оказаха по-вредни за здравето и околната среда от пластмасовите

29 Октомври, 2026 17:58 1 008 9

  • хартиени сламки-
  • пластмасови сламки-
  • южна корея-
  • околна среда-
  • еднократна употреба

Южнокорейско проучване отчита 6,33 пъти по-висок показател за канцерогенно въздействие при хартиените сламки

Хартиените сламки се оказаха по-вредни за здравето и околната среда от пластмасовите - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Хартиените сламки имат 6,33 пъти по-висок показател за канцерогенно въздействие спрямо стандартните пластмасови сламки, показва проучване, възложено от Министерството на климата, енергетиката и околната среда на Южна Корея. Резултатите са оповестени на 21 октомври 2026 г. от депутата Ким Уи-сан.

Изследването сравнява четири вида сламки – стандартни пластмасови, хартиени, биоразградими пластмасови и био-полиетиленови. Анализът обхваща целия жизнен цикъл на продуктите: добив и производство на суровините, изработване, употреба и изхвърляне. Изследователите оценяват 16 категории, сред които климатични промени, замърсяване на въздуха, подкиселяване на почвите и водите, фини прахови частици, токсичност и въздействие върху озоновия слой.

Фигурата от 6,33 пъти не измерва колко по-голяма е вероятността човек да се разболее от рак при използването на хартиена сламка. Тя представлява моделна оценка на въздействието на емисиите и веществата, свързани с производството и обезвреждането на продукта. В този показател био-полиетиленовите сламки са с 16,18 пъти по-висока стойност от стандартните пластмасови, а биоразградимите пластмасови – с 3,34 пъти по-висока.

Хартиените сламки имат и 2,04 пъти по-високо въздействие върху подкиселяването на почвите и водите. Показателят за фините прахови частици е 1,62 пъти по-висок, а този за изчерпването на озоновия слой – 2,23 пъти по-висок спрямо стандартните пластмасови сламки.

Пластмасата е с най-ниско въздействие в 10 категории

Стандартните пластмасови сламки показват най-ниско въздействие в 10 от 16-те категории, включително при климатичните промени, замърсяването с фини частици и човешката токсичност. Био-полиетиленът, който се произвежда от растителни суровини като захарна тръстика, но не е биоразградим, има най-високи стойности в 10 категории.

При оценката е прието, че 73,6% от изхвърлените сламки се изгарят, а 26,4% се депонират. Изследователите посочват, че сламките от всички материали трудно се рециклират. Малкият им размер затруднява сортирането, а покритията и лепилата допълнително усложняват обработката.

„Правителството трябва да признае провала на политиката на зелен камуфлаж, която се фиксира върху неефективни заместители, и да не повтаря тази грешка“, заявява Ким Уи-сан.

На този фон изследователският екип препоръчва заведенията да не предоставят сламки автоматично, независимо от материала, а да ги дават само при поискване. Подобен подход е заложен и в американския политически дебат. На 10 февруари 2025 г. Доналд Тръмп подписва указ за прекратяване на федералните покупки и принудителната употреба на хартиени сламки, а на 28 март същата година Белият дом публикува национална стратегия по темата.


Южна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А Радев се оказа по-вреден за България

    7 13 Отговор
    дори от Борисов и Пеевски.

    Коментиран от #5

    17:59 29.10.2026

  • 2 Сила

    12 0 Отговор
    УжасТ ...а соевото Лате и смутито са по вредни от водката и уискито !!!

    18:01 29.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Подкупените

    2 5 Отговор
    Корейски “специалисти” лобират за нефтеното лоби!
    Тази статия вреди на околната среда с фалшивите данни!

    18:16 29.10.2026

  • 5 Лгбт

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "А Радев се оказа по-вреден за България":

    Ааааа ти от наще ли си , тъй кажи 😁

    Коментиран от #7

    18:19 29.10.2026

  • 6 🦉🦉🦉🦉

    3 0 Отговор
    И ква стана тя 🤔
    "Ний ква я мислихме, а ква я свършихме🫪"

    18:31 29.10.2026

  • 7 Да, от

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Лгбт":

    русофилите съм

    18:44 29.10.2026

  • 8 Самите

    3 0 Отговор
    псевдо зелени, са още по вредни дори...

    18:47 29.10.2026

  • 9 Ама

    6 0 Отговор
    На урсулите не им дреме за човешкото здраве за тях най-голямото постижение са вързаната капачка, хартиените сламки и чинийки и "брашното"от бубулечки и глиcти, което набутват във всички храни за евроелектората!
    Да живеят правите краставици!

    18:49 29.10.2026