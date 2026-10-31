Четирима българи побеждават Алехин в София през 1936 г

Залата на Градското казино в София е препълнена, а срещу всяка от 40-те дъски стои български шахматист. В средата обикаля Александър Алехин – четвъртият световен шампион, прочут с острия си комбинационен стил. На две от дъските той играе без да гледа позициите. В края на вечерта обаче четирима българи записват победи срещу великия майстор.

Сеансът се провежда на 13 април 1936 г. по покана на Софийския шахматен клуб. Алехин пристига в столицата ден по-рано заедно със съпругата си Грейс Уишар. Според шахматния историк Томаш Лисовски двамата обикалят София с представители на местните шахматни среди, а компанията им включва и сиамската котка Чес – необичаен спътник, който по-късно се превръща в един от най-разпознаваемите детайли от образа на шампиона.

Четирите партии, които остават в историята

Алехин губи от Аршавир Таниелян, Александър Цветков, Андрей Малчев и Георги Семерджиев. Сред българските шахматисти, които завършват наравно с него, са Александър Кипров, Найден Войнов, Атанас Радославов и Теодор Траянов – поетът символист, дипломат и председател на Българския шахматен съюз.

За общия резултат от сеанса са публикувани различни данни. В изследването си за посещението на Алехин в София Томаш Лисовски посочва 27 победи, 9 ремита и 4 загуби за шампиона. Български шахматни хроники посочват 26 победи, 10 ремита и 4 загуби. И в двата варианта четирите български победи са безспорната отличителна част от събитието. Запазени са и няколко партии от сеанса, включително победата на Таниелян и ремито на Войнов.

Шампионът, който два пъти губи и печели короната

„Сеансът продължава до късно през нощта и завършва при резултат +26 -4 =10 за Алехин“, пише шахматният деятел Стефан Сергиев в историческия си обзор на българския шахмат.

Александър Алехин е роден на 31 октомври 1892 г. в Москва, в заможно семейство. Още като млад се нарежда сред най-силните шахматисти в света, а през 1927 г. постига един от най-големите обрати в историята на играта – побеждава Хосе Раул Капабланка в Буенос Айрес и отнема световната титла от кубинеца.

Алехин защитава короната си срещу Ефим Боголюбов през 1929 и 1934 г. След това идва неочакваното поражение от Макс Ейве през 1935 г. Две години по-късно французинът от руски произход си връща титлата в мач-реванш в Нидерландия. Според Световната шахматна федерация Алехин остава единственият световен шампион, починал, без да е загубил титлата си на шахматната дъска.

Животът му преминава през война, революция и емиграция. След напускането на Русия той се установява в Европа, получава френско гражданство и превръща шаха в професия, сценично изкуство и средство за пътуване по света. Известен е с едновременните сеанси, с партиите си, изпълнени с жертви и атаки, и с книгите, в които анализира собствените си двубои.

Алехин умира на 24 март 1946 г. в Ещорил, Португалия, на 53 години. Десетилетия по-рано, в една софийска вечер, четирима българи успяват да направят нещо, което дори за великите шампиони е рядкост – да спрат четири негови партии едновременно.

Източници: chessarch.com, new.bnr.bg, chessfish.com