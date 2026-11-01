Пен Баджли на 40: от Дан Хъмфри в "Клюкарката" до хищникът Джо Голдбърг

Пен Баджли навършва 40 години с кариера, в която един телевизионен образ го превръща в любимец на публиката, а друг го прави лице на мрачен и противоречив герой. Роден е на 1 ноември 1986 г. в Балтимор, Мериленд, а след развода на родителите си се премества с майка си в Лос Анджелис.

Първите му стъпки пред камерата идват още в края на 90-те. Телевизионният му дебют е в епизод на „Уил и Грейс“ през 1999 г., а година по-късно получава постоянна роля в сапунената опера „Младите и неспокойните“. Там играе Филип „Чанс“ Канцлер IV между 2000 и 2001 г. Следват участия в телевизионни продукции и първата му голяма филмова роля – Скот Тъкър в комедията „Джон Тъкър трябва да умре“ от 2006 г.

Дан Хъмфри го превръща в звезда

Големият пробив идва през 2007 г. с „Клюкарката“. В продължение на шест сезона Баджли играе Дан Хъмфри – наблюдателен и чувствителен ученик от Бруклин, който се оказва въвлечен в живота на богатия елит на Манхатън. Героят му е едновременно разказвач, участник и морален ориентир в историята, изградена около тайни, любовни отношения и анонимни публикации.

Снимка: БГНЕС

Сериалът приключва през 2012 г., но междувременно Баджли разширява работата си в киното. В „Лесно“ той си партнира с Ема Стоун, а в „Поздрави от Тим Бъкли“ изпълнява ролята на музиканта Джеф Бъкли. Освен актьор, Баджли е и музикант – той е вокалист на инди групата MOTHXR, която издава албума „Centerfold“ през 2016 г.

От романтичен герой до обсебващ убиец

През 2018 г. Баджли поема ролята, която променя публичния му образ. В сериала „Ти“ той играе Джо Голдбърг – интелигентен и привидно внимателен мъж, който превръща обсебването си от жените в поредица от манипулации, преследване и убийства. Историята първоначално е излъчена по Lifetime, а след това се превръща в международен хит на Netflix.

Петият и последен сезон излиза на 24 април 2025 г. и връща Джо в Ню Йорк, където започва неговата история. След финала Баджли казва пред „Лос Анджелис Таймс“: „Мисля, че това е удовлетворяващ край. Мисля, че това е правилният край.“ Според актьора финалът поставя героя в ситуация, в която трябва да понесе последиците от действията си, вместо отново да се измъкне чрез обаяние и самооправдание.

След края на сериала Баджли продължава да развива и друга страна от публичната си работа. През 2022 г. той стартира подкаст заедно с Нава Кавелин и Софи Ансари. В него разговорите са насочени към юношеството, първите разочарования, тревожността и начина, по който ранните преживявания оформят възрастния човек. Така на 40 години Пен Баджли остава разпознаваем не само като Дан Хъмфри и Джо Голдбърг, а и като актьор, който успява да изгради две напълно различни телевизионни икони.

Източници: apnews.com, latimes.com, thewrap.com