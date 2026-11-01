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Георги Кандев призова за висока активност на балотажа
  Тема: Избори

Георги Кандев призова за висока активност на балотажа

1 Ноември, 2026 11:01 862 65

  • георги кандев-
  • президентски избори-
  • балотаж-
  • избирателна активност

Кандидатът за вицепрезидент заяви, че е гласувал за силна, модерна и европейска България. Той коментира и декларацията в подкрепа на кандидатурата му и Андрей Гюров

Георги Кандев призова за висока активност на балотажа - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев гласува на втория тур на изборите за държавен глава и призова гражданите към висока избирателна активност.

„Днес гласувахме за една истинска, нова и силна България – България в Европа, България на бъдещето, България на нашите деца. Затова моля всички български граждани, призовавам ги: излезте и гласувайте! Гласувайте за бъдещето, гласувайте за вашите деца“, заяви Кандев пред NOVA след като упражни правото си на вот.

Кандев коментира и общата декларация в подкрепа на кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев. Под документа са се подписали лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и други политически и обществени фигури.

„Както и г-н Гюров каза, ние разчитаме на подкрепата на всички български граждани, които желаят една стабилна, модерна България на бъдещето. В декларацията ясно е изписано какво се е случило точно – тя е подписана от много хора, не само от г-н Борисов“, заяви кандидатът за вицепрезидент.

Той посочи, че в центъра на кампанията му и на Андрей Гюров е бил диалогът с избирателите. „Ние разговаряме с българските граждани. Вече месец и половина водим разговори с всички тях и се надявам днес да получим тяхната подкрепа“, каза Кандев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 кому е нужно

    17 7 Отговор
    да е висока активност

    11:03 01.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 това

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "Гласувайте":

    е така когато гласуването е за парламент

    Коментиран от #10

    11:05 01.11.2026

  • 8 КАНДИлоГРОзНО

    27 3 Отговор
    СКРИЙ СЕЕЕЕЕ, НЕ ПАШИ ХОРАТА

    11:06 01.11.2026

  • 9 Чума

    13 5 Отговор
    Ако нямаме ни деца, ни бъдеще, защо да си правим усилия да ни се присмиват платените СИК! Влезеш вътре и понеже си непредвидим и вироглав електорален глас, те гледат като пукали - Този /тази/ пък откъде се изтърси тук да ни затруднава с изписването на правилния протокол...!?

    11:07 01.11.2026

  • 10 Не е

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "това":

    Няма разлика, математиката е една и съща.

    Коментиран от #15

    11:07 01.11.2026

  • 11 И си вярва

    37 4 Отговор
    Неадекватен като милиционер.

    11:07 01.11.2026

  • 12 Робот

    20 5 Отговор
    Докъде е докарахме..! Човек от такъв калибър да иска и народа да дава..! Небразованите овце настина трябва да пасът където им каже власта и после доене и стригане..! Такъв е живота.

    11:07 01.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 явно

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "Не е":

    Ви липсва рАм памет

    11:09 01.11.2026

  • 16 Иван Грозни

    14 3 Отговор
    Какви висши офицери има в МВР.Такива не са малко и БА/справка: списъкът с имена срещу №25/.На това безобразие трябва да се сложи край.

    Коментиран от #21

    11:10 01.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ЦСКА Москва

    25 3 Отговор
    Този призовава иди.тите активно да гласуват за Фон Пфайзер,дядо Сор.... фашистите,либералите,и накрая за него за да хрантутим поредният некадърник и продажник .

    Коментиран от #25

    11:11 01.11.2026

  • 20 Гюро

    21 4 Отговор
    Кондьо сус бре

    11:12 01.11.2026

  • 21 Как може

    5 5 Отговор

    До коментар #16 от "Иван Грозни":

    Да се пишеш с това име, което е заличило казанското ханство, последното българско владението останало от Волжка България? Иван Грозни е избивал българи!

    Коментиран от #38

    11:12 01.11.2026

  • 22 Бай Араб

    4 16 Отговор
    На никого не е нужно руското мракобесие да бъде пренесено в България освен на комунистите,за да продължат да ограбат и убиват народа.

    Коментиран от #41

    11:13 01.11.2026

  • 23 От село

    7 1 Отговор
    С какво помагат политиците на народа Български? - С нищо, само ни баламосват по Телевизорите да им даваме парички!
    С какво помагат поповете на народа Български? - С нищо, само ни бият камбани да мреме и да им даваме парички!
    С какво помагат барманите на народа Български? - С всичко! С биричка, с пържени яйца, с музика и танц на Сервитьорки в кръста!

    11:13 01.11.2026

  • 24 Вълчев

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Човек":

    Мона Лиза ли е?

    11:13 01.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Шопо

    9 4 Отговор
    При социализъма държавата се управляваше от номенклатурата на БКП, сега се управлява от номенклатурата на МВР.
    Демокрацията е заблуда, опиум за масите.
    Ако изборите можеха да променят нещо те щяха да са забранени.

    11:14 01.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Защо главнокомандвашия

    5 0 Отговор
    не нареди унищожаване на английските дронове,ударили кораба до Шабла?

    Коментиран от #55

    11:17 01.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Исторически парк

    10 1 Отговор
    Той първо да се научи да чете

    11:24 01.11.2026

  • 34 А50

    13 1 Отговор
    Милиционер, роднина, милиционер, Пеевски,милиционир, Борисов

    11:24 01.11.2026

  • 35 Ивелин Михайлов

    16 1 Отговор
    ЗА ПЪРВИ ПЪТ В ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ НЯМАШЕ ДЕБАТ МЕЖДУ ВИЦЕТА, ЗАЩОТО ПЕПЕЙКИТЕ ЗНАЕХА, ЧЕ ТАЯ БУЦА ЩЕ ГИ ЗАКОПАЕ🤣😂

    11:25 01.11.2026

  • 36 Мадам Бътър Флай

    0 4 Отговор
    Учени доказали, че ако си честен, работиш неуморно за общото благо и не грешиш, то в следващия си живот имаш шанса да попаднеш в СССР.

    11:25 01.11.2026

  • 37 различно мнение

    0 0 Отговор
    Ако активността е по-висока, ще се чака още повече на опашки.
    За удобството на 46СИК в Х.Димитър София се гласува само с една машина , а другата там стои само за пред гости, въпреки наличието на опашка и изразено недоволство от чакащите.

    11:26 01.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Куха лейка

    9 1 Отговор
    Само като го види колко е тъп и.....спира токът на машината ...скрий се бе ..какво стана с картофа кажи ..рекетьор долен

    11:27 01.11.2026

  • 40 Иван Грозни

    1 0 Отговор
    До №21. Който не разбира символите си е за негова сметка, а по-важното е, че в момента темата на разговора е друга.

    11:28 01.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 А50

    4 1 Отговор
    Ще гласуваме, но няма да му хареса баш резултата

    11:30 01.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 шшш

    2 1 Отговор
    Сутрин е организираният вот, дето ги карат с автобусите. Сега започва истинският.

    11:31 01.11.2026

  • 46 Мадам Бътър Флай

    0 1 Отговор
    Да видиш младоженеца Андрей Гюров в сватбената рокля на булката Илиана Йотова преди сватбата, е лош знак.

    11:31 01.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Дориана

    2 0 Отговор
    Дайте да видим как
    Боко гласува за Гюров с машинка!

    11:40 01.11.2026

  • 54 Екзитпол

    6 0 Отговор
    Кандиев ако не е наясно - високата активност ще помогне на опонента му. Той трябва да разчита на ГЕРБ и купения вот от ДъПъСе ако ще печели.

    11:42 01.11.2026

  • 55 Защото са

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Защо главнокомандвашия":

    Руски

    11:42 01.11.2026

  • 56 Никой

    0 1 Отговор
    Ми кой за който иска да си глссува. Изход ли е гласуването, по принцип става и това, посредством избори.

    Но е утопия, всички крадат.

    11:42 01.11.2026

  • 57 Де Бил

    5 0 Отговор
    ДПС ПП ГЕРБ БСП меч са национални предатели

    11:43 01.11.2026

  • 58 Троян

    4 0 Отговор
    Милиционера е тъп. При висока избирателна активност, ще е пълна катастрофа за него.

    11:44 01.11.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Георги

    1 0 Отговор
    как така, всички политици, винаги разговарят с гражданите лично и по места, а единственият начин да видиш политик от близо е когато кортежа на нсо те изблъсква от пътя?

    11:48 01.11.2026

  • 62 избирател

    0 0 Отговор
    Тоз е голяма карикатура

    11:54 01.11.2026

  • 63 ДВАМАТА НАЙ-ТЪПИ

    0 0 Отговор
    За президент и вицепрезидент.

    11:55 01.11.2026

  • 64 горещи дани

    1 0 Отговор
    Появи се първи екзитпол за изборите за президент, данните са към 10,30 ч. Според него Илияна Йотова води с 58%, Андрей Гюров изостава с 36%.

    11:56 01.11.2026

  • 65 ГЕЦАТА ДАНО СПЕЧЕЛИ С ГЮРОВ

    0 0 Отговор
    ЧЕ ТИЯ ОТ ПРОГРЕСА ЩЕ ВЪВЕДЪТ ТОТАЛИТАРНО УПРАВЛЕНИЕ ИМА НАЧЕНКИ ИНДИКАЦИЙ. СЕГА НА ЛЕТИШАТА В СОФИЯ ПОЛИЦАЙТЕ СПИРАЛИ ПРЕСТИГАШИТЕ БЪЛГАРИ ОТ ЧУЖБИНА И ГИ ПИТАЛИ КАДЕ СИ ХОДИЛ С КАКВА ЦЕЛ СИ БИЛ В ЧУЖБИНА И ЗАЩО СИ БИЛ В ЧУЖБИНА!??? ТОТАЛИТАРНИТЕ НАЧЕНКИ И ЗА ДРУГО СА ВЪВ ВХОД ВЕЧЕ .

    11:56 01.11.2026

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