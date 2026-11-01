Георги Кандев призова за висока активност на балотажа

Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев гласува на втория тур на изборите за държавен глава и призова гражданите към висока избирателна активност.

„Днес гласувахме за една истинска, нова и силна България – България в Европа, България на бъдещето, България на нашите деца. Затова моля всички български граждани, призовавам ги: излезте и гласувайте! Гласувайте за бъдещето, гласувайте за вашите деца“, заяви Кандев пред NOVA след като упражни правото си на вот.

Кандев коментира и общата декларация в подкрепа на кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев. Под документа са се подписали лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и други политически и обществени фигури.

„Както и г-н Гюров каза, ние разчитаме на подкрепата на всички български граждани, които желаят една стабилна, модерна България на бъдещето. В декларацията ясно е изписано какво се е случило точно – тя е подписана от много хора, не само от г-н Борисов“, заяви кандидатът за вицепрезидент.

Той посочи, че в центъра на кампанията му и на Андрей Гюров е бил диалогът с избирателите. „Ние разговаряме с българските граждани. Вече месец и половина водим разговори с всички тях и се надявам днес да получим тяхната подкрепа“, каза Кандев.