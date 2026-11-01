Георги Кандев призова за висока активност на балотажа

Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев гласува на втория тур на изборите за държавен глава и призова гражданите към висока избирателна активност.
„Днес гласувахме за една истинска, нова и силна България – България в Европа, България на бъдещето, България на нашите деца. Затова моля всички български граждани, призовавам ги: излезте и гласувайте! Гласувайте за бъдещето, гласувайте за вашите деца“, заяви Кандев пред NOVA след като упражни правото си на вот.
Кандев коментира и общата декларация в подкрепа на кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев. Под документа са се подписали лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и други политически и обществени фигури.
„Както и г-н Гюров каза, ние разчитаме на подкрепата на всички български граждани, които желаят една стабилна, модерна България на бъдещето. В декларацията ясно е изписано какво се е случило точно – тя е подписана от много хора, не само от г-н Борисов“, заяви кандидатът за вицепрезидент.
Той посочи, че в центъра на кампанията му и на Андрей Гюров е бил диалогът с избирателите. „Ние разговаряме с българските граждани. Вече месец и половина водим разговори с всички тях и се надявам днес да получим тяхната подкрепа“, каза Кандев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 кому е нужно
11:03 01.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
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7 това
До коментар #3 от "Гласувайте":е така когато гласуването е за парламент
Коментиран от #10
11:05 01.11.2026
8 КАНДИлоГРОзНО
11:06 01.11.2026
9 Чума
11:07 01.11.2026
10 Не е
До коментар #7 от "това":Няма разлика, математиката е една и съща.
Коментиран от #15
11:07 01.11.2026
11 И си вярва
11:07 01.11.2026
12 Робот
11:07 01.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 явно
До коментар #10 от "Не е":Ви липсва рАм памет
11:09 01.11.2026
16 Иван Грозни
Коментиран от #21
11:10 01.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 ЦСКА Москва
Коментиран от #25
11:11 01.11.2026
20 Гюро
11:12 01.11.2026
21 Как може
До коментар #16 от "Иван Грозни":Да се пишеш с това име, което е заличило казанското ханство, последното българско владението останало от Волжка България? Иван Грозни е избивал българи!
Коментиран от #38
11:12 01.11.2026
22 Бай Араб
Коментиран от #41
11:13 01.11.2026
23 От село
С какво помагат поповете на народа Български? - С нищо, само ни бият камбани да мреме и да им даваме парички!
С какво помагат барманите на народа Български? - С всичко! С биричка, с пържени яйца, с музика и танц на Сервитьорки в кръста!
11:13 01.11.2026
24 Вълчев
До коментар #4 от "Човек":Мона Лиза ли е?
11:13 01.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Шопо
Демокрацията е заблуда, опиум за масите.
Ако изборите можеха да променят нещо те щяха да са забранени.
11:14 01.11.2026
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30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Защо главнокомандвашия
Коментиран от #55
11:17 01.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Исторически парк
11:24 01.11.2026
34 А50
11:24 01.11.2026
35 Ивелин Михайлов
11:25 01.11.2026
36 Мадам Бътър Флай
11:25 01.11.2026
37 различно мнение
За удобството на 46СИК в Х.Димитър София се гласува само с една машина , а другата там стои само за пред гости, въпреки наличието на опашка и изразено недоволство от чакащите.
11:26 01.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Куха лейка
11:27 01.11.2026
40 Иван Грозни
11:28 01.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 А50
11:30 01.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 шшш
11:31 01.11.2026
46 Мадам Бътър Флай
11:31 01.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
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53 Дориана
Боко гласува за Гюров с машинка!
11:40 01.11.2026
54 Екзитпол
11:42 01.11.2026
55 Защото са
До коментар #31 от "Защо главнокомандвашия":Руски
11:42 01.11.2026
56 Никой
Но е утопия, всички крадат.
11:42 01.11.2026
57 Де Бил
11:43 01.11.2026
58 Троян
11:44 01.11.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Георги
11:48 01.11.2026
62 избирател
11:54 01.11.2026
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