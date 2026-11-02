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Сашо Кадиев се разплака от страх да загуби Катето Евро (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Сашо Кадиев се разплака от страх да загуби Катето Евро (ВИДЕО)

2 Ноември, 2026 14:31 2 168 11

  • сашо кадиев-
  • катето евро-
  • александра сърчаджиева-
  • животът по действителен случай-
  • семейство

Актьорът разказа за връзката си с майка си и за последния разговор с баща си, починал след тежко онкологично заболяване

Сашо Кадиев се разплака от страх да загуби Катето Евро (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сашо Кадиев се разплака, докато говореше за майка си Катето Евро и за страха от деня, в който двамата няма да могат повече да разговарят. Актьорът и телевизионен водещ направи емоционалното признание пред Александра Сърчаджиева в предаването „Животът по действителен случай“ по bTV.

„Не се притеснявам за майка ми, а за мъката, че няма да мога да разговарям и общувам с нея“, каза откровено Кадиев. Той допълни, че именно заради това близките хора трябва да отделят повече време един на друг.

Актьорът се върна и към последните дни на баща си Георги Кадиев, който е починал след тежко онкологично заболяване. Семейството е знаело колко сериозно е състоянието му, но е решило да не му казва, че краят наближава, с надеждата да му спести допълнителни тревоги.

Години по-късно Сашо Кадиев гледа различно на това решение. Според него човек, който е изправен пред края на живота си, трябва да има възможност да подреди приоритетите си, да осъществи важните за него неща и да се сбогува с близките си.

Две седмици преди смъртта на баща си Сашо го попитал какво ще прави, когато него вече го няма. Отговорът останал траен спомен за актьора: „Ще наведеш глава и ще ме преживееш“.

Последната им среща била само няколко часа преди смъртта на Георги Кадиев. „Каза, че ми прощава всичко и си казахме, че се обичаме“, разказа синът му. Именно този разговор водещият определя като важен, защото двамата са успели да изрекат най-същественото преди раздялата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бе от не се

    12 3 Отговор
    Изгубят и двамата...... Дай Боже

    14:36 02.11.2026

  • 2 Сашо Кадиев

    13 1 Отговор
    Мамо, мамо!Доведох ти зет!Посрещай!Ама защо плачеш?!

    14:36 02.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 666

    14 2 Отговор
    Разплакал се е на другия бряг

    14:54 02.11.2026

  • 6 газо

    27 1 Отговор
    Всички, които имаме възрастни родители, изпитваме такъв страх, но не сме седнали да ревем по форумите! Не разбрахте ли, че като пишете непрекъсното за този, да не казвам какъв, че ще ме изтрият, читателите ви намразват още повече!

    14:54 02.11.2026

  • 7 Боже,спрете!

    14 2 Отговор
    Не ни занивайте с тези хора! Нямам думи да ни отнемат време, с тези никакви! Стигаааа!

    15:13 02.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Роза

    5 0 Отговор
    В цялата статия заслужава внимание единствено отговора, който бащата е дал на сина си преди смъртта:"Ще наведеш глава и ще ме преживееш!"Явно,покойният е бил мъдър човек!Светла му памет!

    15:45 02.11.2026

  • 11 Двама алкохолици

    6 1 Отговор
    Това ни е нивото.
    Ту единия реве, ту другия, а ниеикакво? Да им бършем сополите ли?
    Егати резила сме!

    15:50 02.11.2026