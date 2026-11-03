Долф Лундгрен на 69: От Иван Драго до битките в личния живот

В продължение на четири десетилетия Долф Лундгрен изглеждаше като човек, създаден да не пада. На 3 ноември 2026 г. шведският актьор навършва 69 години, а зад гърба му стоят повече от 100 филма, десетки бойни сцени и една роля, която завинаги го свърза с името Иван Драго.

Преди Холивуд обаче Лундгрен е Ханс Лундгрен от Стокхолм. Завършва химическо инженерство в Кралския технологичен институт, получава стипендия „Фулбрайт“ и е приет в Масачузетския технологичен институт. Паралелно с ученето тренира карате, става капитан на шведския национален отбор и печели титли в тежка категория.

Иван Драго идва след деветмесечно прослушване

Филмовият му дебют е в „007: Поразяваща гледка“ през 1985 г., но същата година променя живота му. В „Роки IV“ Лундгрен е избран за ролята на съветския боксьор Иван Драго след продължително прослушване с хиляди кандидати. Срещу Силвестър Сталоун той изгражда образ, който почти не говори, но присъства като физическа заплаха още преди първия удар.

Следват „Господарите на Вселената“, „Червеният скорпион“, „Наказателят“ и „Универсален войник“. По-късно Лундгрен се присъединява към „Непобедимите“, а през 2018 г. се връща като Иван Драго в „Крийд 2“. Самият актьор казва, че Сталоун и той са приятели от 40 години и са направили шест филма заедно.

Тежкото детство остава извън кадър

Зад дисциплината и мускулестия образ стои детство, за което Лундгрен говори открито едва през последните години. Той разказва, че баща му е проявявал насилие към него и майка му. В интервю за „Лос Анджелис“ актьорът свързва преживяното с по-късната си склонност да превръща болката в амбиция.

„Използвах го за нещо лично, нещо положително – да стана боец и да го използвам в актьорството“, казва Лундгрен.

Семейството му също преминава през трудни периоди. Лундгрен има две дъщери от предишен брак, а днес е женен за норвежката лична треньорка Ема Крокдал. В документалния филм „Dolph: Unbreakable“ личните му отношения, бащинството и цената на славата заемат място редом до филмовата му кариера.

Диагнозата, която спира непобедимия герой

През 2015 г. на Лундгрен е открит тумор в бъбрека. След операцията той продължава да работи, но през 2020 г. заболяването се усложнява. По думите му лекар му съобщава, че вероятно му остават около три години живот.

След второ мнение и промяна в лечението състоянието му се подобрява. През 2024 г. актьорът обявява, че няма данни за раково заболяване. В интервю за „Мувифоун“ през октомври 2026 г. той казва, че вече три години е в състояние без данни за заболяване, но продължава да прави изследвания приблизително на всеки четири месеца.

„Чувствам се здрав. Върнах се почти там, където бях преди всичко това, но съм малко по-мъдър и вече не се натоварвам физически толкова, колкото преди“, казва той.

За Лундгрен тази битка променя представата му за сила. В интервю за списание „Лос Анджелис“ той признава, че ракът го е принудил да спре и да преразгледа начина, по който живее. „Когато се сблъскаш със собствената си смъртност, си по-подготвен емоционално да се справяш с големите проблеми в живота“, казва актьорът.

На 69 години Долф Лундгрен продължава да работи. Мемоарът му „Fights Worth Fighting: Finding Strength in Struggle“ излезе през септември 2026 г., а документалният филм „Dolph: Unbreakable“ вече е достъпен на дигитални платформи. Иван Драго остава най-разпознаваемият му образ, но личната му история показва човек, който не е избегнал ударите – просто е трябвало да се научи да ги понася извън киносалона.

Източници: lamag.com, miamiherald.com, moviefone.com