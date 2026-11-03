Долф Лундгрен на 69: От Иван Драго до битките в личния живот

В продължение на четири десетилетия Долф Лундгрен изглеждаше като човек, създаден да не пада. На 3 ноември 2026 г. шведският актьор навършва 69 години, а зад гърба му стоят повече от 100 филма, десетки бойни сцени и една роля, която завинаги го свърза с името Иван Драго.
Преди Холивуд обаче Лундгрен е Ханс Лундгрен от Стокхолм. Завършва химическо инженерство в Кралския технологичен институт, получава стипендия „Фулбрайт“ и е приет в Масачузетския технологичен институт. Паралелно с ученето тренира карате, става капитан на шведския национален отбор и печели титли в тежка категория.
Иван Драго идва след деветмесечно прослушване
Филмовият му дебют е в „007: Поразяваща гледка“ през 1985 г., но същата година променя живота му. В „Роки IV“ Лундгрен е избран за ролята на съветския боксьор Иван Драго след продължително прослушване с хиляди кандидати. Срещу Силвестър Сталоун той изгражда образ, който почти не говори, но присъства като физическа заплаха още преди първия удар.
Следват „Господарите на Вселената“, „Червеният скорпион“, „Наказателят“ и „Универсален войник“. По-късно Лундгрен се присъединява към „Непобедимите“, а през 2018 г. се връща като Иван Драго в „Крийд 2“. Самият актьор казва, че Сталоун и той са приятели от 40 години и са направили шест филма заедно.
Тежкото детство остава извън кадър
Зад дисциплината и мускулестия образ стои детство, за което Лундгрен говори открито едва през последните години. Той разказва, че баща му е проявявал насилие към него и майка му. В интервю за „Лос Анджелис“ актьорът свързва преживяното с по-късната си склонност да превръща болката в амбиция.„Използвах го за нещо лично, нещо положително – да стана боец и да го използвам в актьорството“, казва Лундгрен.
Семейството му също преминава през трудни периоди. Лундгрен има две дъщери от предишен брак, а днес е женен за норвежката лична треньорка Ема Крокдал. В документалния филм „Dolph: Unbreakable“ личните му отношения, бащинството и цената на славата заемат място редом до филмовата му кариера.
Диагнозата, която спира непобедимия герой
През 2015 г. на Лундгрен е открит тумор в бъбрека. След операцията той продължава да работи, но през 2020 г. заболяването се усложнява. По думите му лекар му съобщава, че вероятно му остават около три години живот.
След второ мнение и промяна в лечението състоянието му се подобрява. През 2024 г. актьорът обявява, че няма данни за раково заболяване. В интервю за „Мувифоун“ през октомври 2026 г. той казва, че вече три години е в състояние без данни за заболяване, но продължава да прави изследвания приблизително на всеки четири месеца.„Чувствам се здрав. Върнах се почти там, където бях преди всичко това, но съм малко по-мъдър и вече не се натоварвам физически толкова, колкото преди“, казва той.
За Лундгрен тази битка променя представата му за сила. В интервю за списание „Лос Анджелис“ той признава, че ракът го е принудил да спре и да преразгледа начина, по който живее. „Когато се сблъскаш със собствената си смъртност, си по-подготвен емоционално да се справяш с големите проблеми в живота“, казва актьорът.
На 69 години Долф Лундгрен продължава да работи. Мемоарът му „Fights Worth Fighting: Finding Strength in Struggle“ излезе през септември 2026 г., а документалният филм „Dolph: Unbreakable“ вече е достъпен на дигитални платформи. Иван Драго остава най-разпознаваемият му образ, но личната му история показва човек, който не е избегнал ударите – просто е трябвало да се научи да ги понася извън киносалона.
Източници: lamag.com, miamiherald.com, moviefone.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Стефан Рангелов
11:23 03.11.2026
3 Троян
11:54 03.11.2026