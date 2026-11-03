Бритни Спиърс се нахвърли върху сестра си и бившия си: Бях като робиня!

Бритни Спиърс отправи остри обвинения към сестра си Джейми Лин Спиърс и бившия си съпруг Кевин Федърлайн. В публикация в Instagram певицата заяви, че двамата са я карали да се чувства „като робиня“, и написа: „Ще си намеря ново семейство!“

Поп принцесата твърди, че Джейми Лин не ѝ е позволявала да държи племенницата си Айви по време на посещения в Луизиана през пандемията от COVID-19. За Федърлайн тя написа, че не ѝ е разрешавал да използва тоалетната, когато е вземала децата си от дома му.

„Те ме караха да се чувствам като робиня и имаха всички онези тайни неща, които правеха зад гърба ми, а аз само работех за баща си“, написа Бритни Спиърс.

Бритни Спиърс и Кевин Федърлайн имат двама синове – Шон Престън, на 21 години, и Джейдън Джеймс, на 20 години. Двамата бяха женени от 2004 до 2007 г.

Публикацията на певицата се появи дни след информация на Page Six за огромни финансови задължения на бившия мъж на звездата. Според документи, с които медията се е запознала, той дължи най-малко 117 704 долара на City National Bank по кредитна карта, кредитна линия и овърдрафт.

Споразумението с банката е подписано в края на ноември 2024 г. По това време Бритни Спиърс е направила последното си плащане за издръжка на децата. Тя е плащала по 40 000 долара месечно, докато Федърлайн е отглеждал синовете им в Хавай. След като Шон Престън е навършил 18 години през 2023 г., сумата е била намалена на 20 000 долара и е продължила да се изплаща до завършването на гимназията от Джейдън Джеймс.

През февруари 2026 г. Bank of America е завела дело срещу Федърлайн за 12 186,64 долара. Четири месеца по-късно делото е прекратено с окончателно действие.

Междувременно отношенията между Бритни и Джейми Лин са обтегнати от години. Попечителството над певицата приключи през ноември 2021 г., а през 2022 г. спорът се изостри след издаването на мемоарите на Джейми Лин „Нещата, които трябваше да кажа“. В интервюта актрисата определи поведението на сестра си като непредсказуемо и параноично, което предизвика публична реакция от Бритни.

През 2023 г. Бритни обвини Джейми Лин, че печели от известността и активите на семейството. През 2025 г. Федърлайн издаде мемоари, които певицата определи като „изключително болезнени и изтощителни“.