Криско обяви кога започва строежът на детския център на „Слънчеви деца 2024“ (ВИДЕО)

Криско се надява първата копка на мечтания интеграционен център за деца със специални потребности да бъде направена през април 2027 г. Парцелът за проекта вече е осигурен, а документацията е на финален етап.

„Април месец се надяваме да имаме първа копка, така че очакваме виза за парцела, след това да внесем проекта и след това разрешение за строеж“, обясни Криско в разговор с Елизабет Методиева за предаването „На кафе“ по Нова телевизия.

Той уточни, че преди началото на строителството трябва да приключат още няколко административни процедури. Сред тях са издаването на виза за парцела, внасянето на проекта и получаването на разрешение за строеж. По думите му работата по инициативата напредва „с много добри темпове и много позитивно“.

Към момента не е определена окончателната сума, необходима за завършването на центъра. Криско благодари на всички, които са подкрепили фондация „Слънчеви деца 2024“ с дарения или по друг начин.

Сред дарителите има хора, които са предоставили наведнъж по 30, 40, 50 и дори 70 хиляди евро. Значителна част от средствата обаче идва от множество по-малки вноски между 5 и 20 евро.

„Това е проект на обществото – аз така го възприемам“, заяви Криско.

Той подчерта, че моралната подкрепа също има значение, но за реализацията на проекта са нужни конкретни действия и финансов принос. Желанието му е всеки дарител, независимо от размера на дарението, един ден да посети центъра и да види резултата от помощта си.

Бъдещият център няма да бъде предназначен само за деца със специални потребности. В него е предвидена подкрепа и за техните семейства, които също се нуждаят от разбиране, внимание и помощ.

Идеята е да бъде създадена среда, в която деца със и без специални потребности да могат да играят, да общуват и да прекарват време заедно. Така проектът трябва да насърчава приемането и интеграцията, вместо разделянето на децата.

Фондация „Слънчеви деца 2024“ набира средства и чрез благотворителни инициативи. Сред последните е специална колекция бижута с детски украшения, анимационни герои и аксесоари за възрастни. 30% от стойността на всяка покупка ще бъдат дарявани на фондацията.