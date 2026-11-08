Новини
Любопитно »
Кърменето при маймуните повишава риска от спонтанен аборт

Кърменето при маймуните повишава риска от спонтанен аборт

8 Ноември, 2026 09:33 345 6

  • маймуни-
  • кърмене-
  • спонтанен аборт-
  • риск

Ново изследване установява връзка между грижите за вече родено малко и загубата на плода при следваща бременност

Кърменето при маймуните повишава риска от спонтанен аборт - 1
Снимка: Shuttaerstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Женските мандрили, които забременяват, докато все още кърмят и се грижат за предишното си малко, са изложени на по-висок риск от спонтанен аборт. Това показва ново международно изследване, публикувано на 3 ноември 2026 г. в научното списание PLOS Biology, за което съобщава германското издание GEO.

Учени от Института за еволюционни науки в Монпелие, Университета в Турку и Института „Макс Планк“ за еволюционна антропология са анализирали 356 бременности при 117 женски мандрила в Габон. Наблюденията обхващат 11 години, през които са регистрирани 52 случая на загуба на плода.

Резултатите показват, че рискът от спонтанен аборт е по-висок при маймуните, които забременяват, докато предишното им малко все още зависи от майчините грижи. Учените установяват и друга любопитна закономерност – вероятността от загуба на плода нараства, когато малките проявяват по-често поведение, наподобяващо детски истерии, включително настойчиви викове и протести при отказ от внимание.

Според изследователите причината може да се крие в ограничените енергийни ресурси на майчиния организъм. Бременността и кърменето изискват значителни количества енергия, а когато протичат едновременно, майката трябва да разпределя ресурсите си между вече роденото малко и развиващия се плод.

Учените допускат, че в определени ситуации загубата на плода може да представлява физиологичен механизъм, който позволява на майката да насочи повече ресурси към оцеляването на настоящото си потомство.

Изследването разкрива и неочакван резултат. Женските, преживели спонтанен аборт, впоследствие имали по-добри репродуктивни резултати от тези, чиито малки загинали скоро след раждането. Те забременявали отново по-бързо и имали повече потомци, които достигали зряла възраст.

Според ръководителя на проекта Mandrillus Мари Шарпантие резултатите подсказват, че загубата на плода невинаги трябва да се разглежда единствено като репродуктивен неуспех. При животни, които вече влагат значителни ресурси в отглеждането на малко, тя би могла да бъде част от биологичен механизъм за балансиране на грижите между настоящото и бъдещото потомство.

Изследователите подчертават, че установените зависимости са наблюдавани при диви мандрили и не доказват, че кърменето само по себе си причинява спонтанен аборт. Резултатите не могат да бъдат пренасяни автоматично върху хората.

Откритието предоставя нов поглед върху сложната връзка между майчинството, поведението на потомството и еволюционните механизми, които влияят върху размножаването при приматите.


Франция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Кърменето при мисирките води до тъпоумие

    09:40 08.11.2026

  • 3 Бездумен

    3 0 Отговор
    Аууу, колко интересна статия, а още няма 10 сутринта

    09:47 08.11.2026

  • 4 А това

    0 0 Отговор
    че скачат от клон на клон и чеп на чеп няма значение... 🤣 Или според проучването е полезно?

    09:53 08.11.2026

  • 5 Тонкеее

    0 0 Отговор
    Обичаш ли биволско гъсто мляко?

    09:55 08.11.2026

  • 6 Ъъъ

    0 0 Отговор
    Явно някои живеят на Планетата на маймуните?
    Но пък ги разнирам французите, защо се занимават с тази тема!

    09:55 08.11.2026