Как да съхраняваме чесън до пролетта без мухъл

Една добре изсушена глава чесън може да остане твърда с месеци, но само ако не бъде затворена във влага. Най-подходящи за домашно съхранение са мрежестите торби, отворените дървени щайги и хартиените пликове, поставени на тъмно, сухо и проветриво място.

Това означава, че старият метод с найлонов чорапогащник не е непременно грешен. Ако главите са разделени и около тях свободно циркулира въздух, той изпълнява същата основна функция като мрежестата торба. Проблемът идва при плътното опаковане, натрупването на влага и липсата на въздухообмен.

Първо идва подсушаването

Преди прибирането чесънът трябва да бъде добре просушен. Български аграрни препоръки посочват, че главите трябва да са здрави, чисти, без механични повреди и с добре оформени сухи люспи. След сушенето корените и стъблата могат да бъдат почистени, ако чесънът няма да се съхранява на сплитове.

„Поставете главите в мрежеста торба или отворена щайга и ги съхранявайте на хладно и сухо място“, препоръчва Iowa State University Extension. Според институцията при добре подсушен чесън подходящите условия могат да осигурят съхранение от три до шест месеца.

Температурата не е една и съща във всички препоръки

Няма еднакъв режим за всички домашни и професионални складове. Iowa State University Extension посочва около 0-4 градуса и относителна влажност 65-70 процента, докато Oregon State University Extension препоръчва около 0-3 градуса при влажност под 70 процента за по-дълго съхранение.

Това се разминава с често срещаната препоръка чесънът да се държи при 10-15 градуса. University of California, Davis, посочва, че именно диапазонът между 5 и 18 градуса може да ускори покълването. Затова за домашни условия е по-важно да се избере най-хладното сухо помещение без резки температурни промени, отколкото да се следва механично една конкретна стойност.

Хладилникът и пластмасата не са универсално решение

Целите глави чесън обикновено не трябва да се държат в плътно затворена пластмасова кутия или найлонова торба. Така се задържа конденз, а високата влажност създава условия за мухъл и загниване. Обелените скилидки са различен случай и се нуждаят от по-кратко съхранение в хладилник.

University of California, Davis, посочва, че ниската влажност и добрият въздухообмен ограничават развитието на гниене, докато високата влажност благоприятства плесента и образуването на корени.

Най-практичният подход е главите да се преглеждат периодично и всяка омекнала или повредена да се отделя. Така една проблемна глава няма да застраши останалите, а чесънът ще има най-добър шанс да остане годен до пролетта.

Източниk: agri.bg