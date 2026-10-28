Сестрите Кардашиян-Дженър позират по бельо с Дядо Коледа за празнична кампания (СНИМКИ)

Ким Кардашиян превърна новата празнична кампания на Skims в семейна фотосесия. За снимките тя събра Кортни Кардашиян, Клои Кардашиян, Кендъл Дженър и Кайли Дженър, а зад камерата застана фотографката Надя Лий Коен. Кампанията представя коледната колекция на марката в декор с ретро настроение, украсени с ламети елхи, опаковани подаръци и камина.

Сестрите отново застават заедно пред камера

В няколко от кадрите се появява и Дядо Коледа. Ким е заснета под имел с дълбоко деколтирана рокля, покрита с фигури на танцуващи елени, а в друга сцена е облегнала глава на коляното му, облечена в съгласувана пижама и обувки на висок ток.

Кайли Дженър позира с плетен сутиен с мотив Fair Isle и минипола. Кендъл Дженър е в кариран комплект от сутиен и прашка, комбиниран с прозрачни чорапи и обемна прическа, вдъхновена от 60-те години.

Клои Кардашиян залага на по-уютна визия с гащеризон за спане и съвпадаща шапка. Кортни е представена край камината с горнище и клин, допълнени от яркочервени обувки. Така фотосесията съчетава бельо, домашно облекло и по-празнични модели в една обща семейна история.

Празничният магазин на Skims ще бъде пуснат на 29 октомври. В него са включени лимитирани пижами, домашни комплекти, бельо и плетива, както и копринени рокли, дантелени чорапи и меки спортни дрехи. Сред десените има и лъскав розов спортен автомобил, увит с панделка.

Ким Кардашиян вече е използвала семейното присъствие в кампании на Skims. Кендъл и Кайли Дженър се снимаха заедно за колекция бельо по повод Свети Валентин през 2021 г. Тогава Кортни се пошегува, че не е била поканена, и добави себе си към един от кадрите чрез фотомонтаж с думите: „Щом не съм поканена“.

Празничните кампании на Skims през годините са включвали и други известни лица, сред които Снуп Дог и семейството му, певицата Тейт Макрей и Норт Уест, дъщерята на Ким Кардашиян.