Кралица Летисия показа изящна фигура (СНИМКИ)

​Doña Letizia, presidenta de honor de la Asociación Española Contra el Cáncer, asistió a una de las habituales reuniones de trabajo de esta asociación, que desde hace más de 60 años lucha contra el cáncer.

A post shared by H.R.M. Queen Letizia of Spain (@queenletizia) on Dec 28, 2017 at 12:48pm PST