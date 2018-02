Най-сексапилните близначки в Инстаграм (СНИМКИ)

I like me better when I’m with you.. 👩🏻👩🏼 Kennt ihr das Gefühl zuhause zu sein - egal wo ihr seid? Zu wissen ihr werdet geliebt - egal was passiert? Zu wissen es gibt immer jemanden der zu euch steht? 💭 Eines der schönsten Dinge die uns je passieren hätten können, ist uns zu haben ♥️ jemanden der die gleichen Interessen teilt, der dich unterstützt und mit dem man zusammen wachsen kann.. es gab noch nie eine längere Zeit in der wir getrennt waren und gerade die letzten Monate arbeiten wir so fest zusammen wie noch nie zuvor ☺️🤞🏻 #bigthingsarecoming wir waren heute übrigens bei einer der größten Tageszeitungen Österreichs (siehe Story 👓) - zusammen macht alles doppelt so viel Spaß! Ich bin mega gespannt aufs Ergebnis 🤗🙋🏽🙋🏼 #twins #besties @baesslertwins

