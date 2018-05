Защо древните статуи имат малки пениси?

Известната статуя на Давид, създадена от Микеланджело е едно от най-известните произведения на ренесансовата скулптура. Шедьовърът е символ на съвършеното мъжко тяло. С изключение на една малка подробност — пенисът. Но тази статуя не е единствен пример за това как в миналото творците са пресъздавали мъжкото достойнство.

Защо това е така?

Блогърът Елън Оредсън е посветил своята интернет страница How to Talk about Art History наизкуството и по-конкретно на това да обяснява неговия смисъл, символика и идея. Читател на блога му задава въпроса защо статуите на мъжете от древността са с малки пениси.

Оредсън посочва две възможни причини. Първо: изобразените пениси обикновено не са в ерекция, което ги прави по-малки. Втората причина е малко по-сложна. Идеалът за красота се е променил. Днес големият пенис се счита за символ на особена мъжественост, власт и успех. Това обаче не е било така преди. Малките полови членове са били по-популярни от големите, като големите били считани дори за грозни.

Това е така, защото големите пениси са били свързвани с греховността - с похотта и лекомислието. Всички образи от гръцката митология с подобни характеристики не са се отличавали с особено мъжество.

Пример за това са последователите на Дионисий, богът на радостта и виното. Идеалният мъж в Древна Гърция бил рационален, интелектуален и авторитарен. Малкият пенис не е означавал, че не прави секс, а че размерът не би могъл да повлияе на образа му.

Римляните просто продължили традицията за изобразяване на телата, а Ренесансът припомнил древността.

Списание The Age описва статуята на Давид по следния начин: пенисът му е доста малък по време на битката с Голиат, а лицето му изразява смесица от напрежение, стрес и страх; тялото от друга страна излъчва спокойствие.